國際油價暴跌6%！川普關稅與OPEC+突襲增產雙重打擊市場

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-03 22:00

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在全球經濟不確定性加劇的背景下，八個關鍵的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 於周四(3 日) 決定加速原油增產，計劃將總產量提高 41.1 萬桶 / 日，此舉引發國際油價的大幅下跌。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 6.02%，至每桶 70.44 美元；5 月交割的西德州原油期貨下跌 6.55%，至每桶 67.01 美元。

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此次增產計畫涉及的國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、奈及利亞和阿曼。這些國家本來計劃在 5 月增產約 14 萬桶 / 日，但此次會議上決定將增產幅度提高至 41.1 萬桶 / 日，這相當於三個月的預定增產量。OPEC + 在聲明中指出，如果市場條件發生變化，這些增產計畫可能會暫停或撤回。

八個國家的此舉是在美國總統穿普日前宣布對主要貿易夥伴徵收大規模關稅後作出的反應。川普的貿易政策引發全球經濟成長的疑慮，油價因此受到壓力。儘管川普的關稅措施並未直接影響油市的供應鏈，但市場對需求減弱的擔憂仍然使油價大幅波動。

OPEC + 此舉加大對市場供應的壓力，特別是在該集團內部有些國家長期未遵守生產配額的情況下。哈薩克就是其中的問題國家之一，該國在擴建其大型油田 Tengiz 的過程中，曾大幅超過生產上限。此次決定的背後是希望對這些國家施加壓力，迫使它們減少過度生產並履行補償承諾。

此舉也正值川普政府加大對伊朗和委內瑞拉的制裁力道之際，OPEC + 的增產可能有助於填補來自這些國家的原油供應缺口。川普多次表達過希望將油價壓低的立場，此次 OPEC + 的增產計畫似乎為他提供更多空間來進行制裁。

然而，OPEC + 此次決策所引發的劇烈市場反應顯示出全球油市的極度不穩定性，這讓部分大宗商品交易商對市場前景感到不安。全球一些最大的商品交易所已表示，儘管市場前景較為疲弱，但川普和 OPEC + 的政策不確定性將使市場前景更加難以預測。