〈能源盤後〉川普對等關稅、OPEC+ 供應增加 原油暴跌逾 6% 創3年來最大跌幅

鉅亨網編譯許家華 2025-04-04 04:38

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原油期貨價格周四 (3 日) 暴跌，收盤跌幅達 2022 年以來最大，係因在美國總統川普宣布對進口產品徵收新關稅後一天，OPEC + 意外地同意增產。

Brent 原油期貨價格下跌 4.81 美元或 6.42%，收每桶 70.14 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 4.76 美元或 6.64%，收每桶 66.95 美元。

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Brent 創下 2022 年 8 月 1 日以來的最大跌幅，WTI 原油價格創下 2022 年 7 月 11 日以來的最大跌幅。

在周四舉行的部長會議上，OPEC + 國家同意推進增產計畫，當前目標是 5 月向市場恢復 41.1 萬桶 / 日的石油供應，高於最初計劃的 13.5 萬桶 / 日。

畢馬威美國能源主管 Angie Gildea 表示：「經濟和石油需求密不可分。市場仍在消化關稅，但石油產量增加和全球經濟前景疲軟，這雙重因素給油價帶來下行壓力，恐意味動盪市場開啟新篇章。」

OPEC + 部長會議召開前，油價已下跌約 4%，係因投資人擔心川普的關稅將加劇全球貿易戰、抑制經濟成長並限制燃料需求。

川普周三宣布，美國將對大多數進口商品徵收最低 10% 的關稅，並對來自數十個國家的商品徵收更高的關稅。

美國本身是全球最大石油進口國，白宮周三表示石油、天然氣和精煉產品進口不受新關稅影響。

瑞銀分析師周三將 2025-26 年油價預測下調 3 美元 / 桶，至 72 美元 / 桶。

交易員和分析師目前預期，短期內油價波動將加劇，因為隨著各國試圖談判降低關稅或實施報復性徵稅，關稅可能會改變。

PVM 分析師 Tamas Varga 表示：「反制措施迫在眉睫，從最初的市場反應來看，經濟衰退和滯脹的可能性已達相當可怕的程度。」

「由於關稅最終由國內消費者和企業支付，其成本將不可避免地增加，從而阻礙經濟財富的增長。」