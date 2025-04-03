川普宣布基準關稅稅率10% 台灣將面臨32%對等關稅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-03 05:01

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美國總統川普週三 (2 日) 在白宮玫瑰園宣布基準關稅率為 10%，以及更高的「對等關稅」細節，他宣稱這是美國的「經濟獨立宣言」，大規模關稅消息傳出後，美股期貨嚇跌，道瓊期貨狂瀉超 1100 點，台積電 ADR (TSM-US) 下殺超 4%。

對「所有國家」實施基準關稅、部分國家徵對等關稅

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川普週三宣布國家緊急狀態，簽署歷史性的行政令，將對所有輸入美國的產品徵收 10% 的「基準關稅」，同時對部分國家徵收更高的「對等關稅」。

基準關稅將於週六 (5 日) 凌晨 0 時 01 分生效，對等關稅於下週三 (9 日) 凌晨 0 時 01 分生效。

川普簽署行政命令，實施對等關稅 (圖：REUTERS/TPG)

川普指出：「這意味著他國對我們這樣做，我們也對他國這樣做。非常簡單。沒有比這更簡單的了。」

川普稱：「我們將向他國收取大約相當於他們目前和過去向美國收取的費用的一半的費用。因此，關稅不會是完全對等的，但這個減半數字包括了所有關稅、非貨幣壁壘和其他形式詐欺行為的綜合稅率。」

川普稱，若希望稅率為零，那麼他國 / 他國企業就在美國生產產品，因為如果在美國建廠、生產產品，就沒有關稅。

川普警示：「對於所有外國總統、總理、國王、王后、大使以及所有即將打電話要求豁免這些關稅的人，我想說，終止你們自己的關稅，放下你們的關稅壁壘，不要操縱你們的貨幣。」

關稅稅率

受影響國家對等關稅列表 (圖片：白宮)

川普展示了一張海報，上面列出了對美國商品徵收的對等關稅。

他宣布，美國將對進口自英國、澳洲、巴西、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特的商品均徵收 10% 的關稅。

美國對以色列商品徵收 17% 的關稅。對歐盟商品徵收 20% 的關稅，對日本商品徵收 24% 的關稅，對韓國商品徵收 25% 的關稅，對印度商品徵收 26% 的關稅，對柬埔寨商品徵收 3% 的關稅、稅率最高。

川普列舉各國的對等關稅稅率 (圖：REUTERS/TPG)

川普舉例，英國的關稅「僅為」10%，因此，這是基準的普遍關稅。

關於台灣，川普稱，台灣「奪走了我們所有的電腦和半導體晶片」。「台灣是全球大部分先進半導體的生產地，台灣將面臨 32% 的 (對等) 關稅。」

川普還提到，美國關稅威脅促使台積電對美國投資計畫額外增加 1,000 億美元。

部分商品將不受「對等關稅」約束

川普宣布基準關稅稅率 10% 台灣將面臨 32% 對等關稅 (圖：REUTERS/TPG)

白宮指出，包括已經受第 232 條關稅約束的鋼鋁製品、汽車和汽車零件、可能受未來第 232 條關稅約束的商品以及美國沒有的能源和其他某些礦物。此外，金條、銅、藥品、半導體和木材製品也不受「對等關稅」的約束。

課徵 25% 汽車關稅

美國政府將從美東時間週四 (3 日) 午夜開始對非美國製造的汽車徵收 25% 的關稅。

汽車關稅將涵蓋每年價值近 6000 億美元的汽車和汽車零件進口，並擴展到美國所有進口電腦，包括筆記型電腦。

川普政府高級官員表示，汽車和汽車零件關稅將不會被徵收單獨的基準關稅或對等關稅。換言之，汽車關稅不會與 4 月 5 日開始實施的新對等關稅疊加。

白宮已指示商務部在 90 天內建立流程，供美國國內生產商申請其他零件進口徵收關稅，因此更多零件可能會被添加到關稅清單中。

對等關稅的豁免國家

符合《美墨加協定》(USMCA) 商品將可以獲得對等關稅的豁免。

川普稱，美國最大的兩個貿易夥伴加拿大和墨西哥的許多商品已經面臨 25% 的關稅。暫時不對加拿大和墨西哥徵收對等關稅。

未來將公布半導體、藥品、關鍵礦產關稅

川普發表演說後簽署命令，取消了美國對價值「低於 800 美元」的小額貨物的「最低限度」關稅豁免，正式終結中國和香港發往美國的免關稅待遇，5 月 2 日凌晨 12 時 01 分起生效。

美國官員說，川普還計劃針對半導體、藥品和潛在關鍵礦產徵收其他關稅。

華爾街分析

分析指出，川普新徵的關稅這似乎比許多觀察家預期的要激進得多。目前尚不清楚川普是否真的對貿易協議感興趣，是否稅率有下降空間。川普強調了關稅的增加收入的能力。上述這些都並不代表他熱衷於與其他國家達成自由貿易協定。

經濟學家警告稱，關稅可能拖累全球經濟，增加經濟衰退的風險，並使美國普通家庭的生活成本增加數千美元。企業抱怨稱，川普的連環威脅使他們的營運計畫變得困難。