傳歐盟準備緊急措施應對川普關稅影響 歐元與歐債殖利率短線走高

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 23:10

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彭博周三 (2 日) 援引熟悉內情的人士消息報導，歐盟正準備一項應急措施方案，以支援其經濟中可能受到美國總統川普廣泛關稅影響的部分領域。消息傳出後，歐元兌美元匯率和歐元區主權債殖利率短線走高。

截稿前，歐元兌美元漲幅擴大至將近 0.6%，刷新 3 月 20 日以來高點至 1.0856。債市方面，德國 10 年期公債殖利率短線從 2.675% 拉升，日內整體轉漲。10 年期法債殖利率上揚約 2 個基點整體轉漲，10 年期義債殖利率上揚 1.5 個基點突破 3.8%，10 年期英國公債殖利率大致持穩於平盤附近。

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歐盟執委會正在研究一系列短期經濟支持措施，這些措施將與推動關鍵行業改革、提升競爭力以及改善歐盟單一市場運作的計畫相輔相成。

川普計劃於周三稍晚宣布所謂的對等關稅，目的是回應他認為對美國商品不公平的關稅以及非關稅壁壘 (如國內法規和各國徵稅方式，包括歐盟的增值稅、數位稅和相關法規)。歐盟表示，其增值稅是公平且無歧視性的，適用於國內和進口商品。

其中一位消息人士指出，歐盟可能采取的支持措施將取決於美方最終宣布的具體內容。截稿前，歐盟執委會發言人拒絕就此發表評論。

目前，美國尚未具體透露對歐盟施加的關稅範圍及稅率，但歐盟官員預計，關稅水準將介於 10% 到 25% 之間。不過該計畫的具體細節仍處於未定狀態。

川普已對鋼鐵、鋁、汽車及某些汽車零部件徵收 25% 的進口關稅，歐盟已針對金屬關稅宣布最高達 260 億歐元 (約 281 億美元) 的報復措施，這些措施預計將於 4 月中旬生效。

川普表示，他將對包括木材、藥品和半導體在內的其他領域產品徵收行業性關稅。

彭博經濟學家分析指出，若對所有進口商品徵收 25% 的關稅，將在中期內影響約 70% 的歐盟對美貿易流量。如果歐盟出口商無法找到新的市場，這將讓歐元區國內生產毛額 (GDP) 面臨 1.5% 至 2% 的成長面臨風險。

歐盟預計不會立即對新關稅進行報復，因為歐盟將需要時間來全面評估特朗普的措施，並提出相應的應對方案。

然而，歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 此前曾表示，歐盟「擁有很多手段」，包括報復性關稅以及針對美國服務業和科技公司。