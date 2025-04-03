催討氫能中心建造資金 美參議員敦促能源部「依法行政」

鉅亨網編譯許家華 2025-04-03 06:33

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美國民主黨參議員周三 (2 日) 敦促能源部長 Chris Wright 遵守法律，要求其部門為美國總統川普就任前通過的潔淨能源法律提供資金，其中包括建造氫能中心的資金。

美國在前總統拜登政府時期通過一項 70 億美元的脫碳計畫，擬打造 7 個氫能中心，建造氫氣生產、運輸氫氣的管道和儲存槽，以供應鋼鐵製造商、水泥廠和其他工業使用者。美能源部正權衡削減其中 4 個氫能中心的資金。

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參議員們擔心，該部門正打算取消包括樞紐、碳捕集、關鍵礦物和電池存儲等工程的資金，這些工程已自《減排法案》、《兩黨基礎設施法》和拜登簽署的年度撥款法案中獲得提撥和貸款資金。

自川普 1 月就任以來，美政府一直在削減清潔能源項目的資金，為「能源主導地位」議程的一部分，因川普政府以石油、天然氣和煤炭等化石燃料的生產為優先。

Martin Heinrich 和 Patty Murray 等約 25 名民主黨參議員以連署信呼籲 Wright 守法提撥該資金，主張該資金已由國會通過，稱「我們的憲法賦予國會錢包的權力和撥款的專有權。一旦法律被妥適制定後，憲法要求總統『注意忠實執行法律』。」

參議員表示，總統不能用政策偏好代替法律要求，也不能拒絕支出國會要求政府支出的資金。