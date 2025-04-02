中國外長談貿易戰：若美國繼續搞各種訛詐 中方必堅決反制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-02 07:30

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（1 日）在俄羅斯接受《今日俄羅斯》時表示，如果美方一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。

王毅說，每個國家在發展過程中都會遇到各種問題，各國也都有自己的合理關切，但歸根到底，解決問題的鑰匙是在自己手裡，不在別人的口袋。

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王毅稱，美方不在自己身上找原因，而是一味推卸責任，諉過於人，動輒加徵關稅，甚至搞極限施壓。自己生病卻讓別人買單的做法，不僅解決不了存在的問題，還會嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序，損害自身國際信譽。

王毅表示，美方以芬太尼為藉口，兩次對華加徵關稅，尤其站不住腳。芬太尼在美國濫用是美國自己要解決的問題。中國是當今世界上禁毒政策最嚴格、最徹底的國家。中方本著人道主義精神，為美國提供各種幫助，美方卻無端加稅，以怨報德，到底是想解決問題，還是蓄意製造矛盾？

王毅說，如果美方真的想解決芬太尼問題，那就取消無理加徵的關稅，與中方平等協商，尋求互利合作之道。中國從來不接受強權霸權，倘若美方一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。