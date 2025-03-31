〈美股早盤〉主要指數齊挫 關稅擔憂引發經濟衰退恐慌

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-31 21:44

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美股主要指數周一 (31 日) 開盤大幅走低，投資人對川普政府即將宣布的廣泛關稅計畫可能損害全球經濟擔憂日益加劇，紛紛避開風險資產。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 360 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數跌逾 400 點或近 2.4%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數跌近 3.3%。

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歐洲和亞洲市場也普遍下滑。歐洲斯托克 600 指數下跌近 2%、日本的日經 225 指數則下跌 4.1%，進入修正區間，出口股和與晶片相關的股票受創最重。

周一的全球股票拋售行情呈現廣泛性，因為投資人在這季結束時選擇避險，標普 500 指數在本季下跌 5.1%，創下自 2022 年以來最差的三個月表現。與此同時，華爾街策略師持續下調預測，高盛的 David Kostin 再次下調標普 500 指數的目標。

Kostin 將年終標普 500 指數目標下調至 5,700 點，先前預測為 6,200 點，主要是考慮到經濟衰退風險上升。根據彭博資料顯示，新的預測目標意味著從上周五的收盤起僅成長 2%，這也是華爾街最低的預期之一。

Jefferies 策略師 Mohit Kumar 表示：「關稅的不確定性是目前市場的最大風險。市場的負面情況是，4 月 2 日的關稅協議可能只是談判的開始，接下來會有一段長時間的談判，期間關於關稅結構的細節並不明確。」

川普的對等關稅計劃將於 4 月 2 日正式啟動。根據彭博經濟學家的預測，這將對美國國內生產毛額 (GDP) 產生約 4% 的影響，並且價格將上漲 2.5%。

此外，據《NBC》新聞報導，川普還威脅如果克里姆林宮拒絕與烏克蘭停火，將對「所有來自俄羅斯的石油」實施限制。

隨著貿易戰加劇，市場猜測這將讓美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 進一步降息。周一 10 年期美國公債殖利率下跌 6 個基點至約 4.19%，德國公債殖利率則下跌約 3 個基點。

美國公債在本季表現優於股市，預估將上漲超過 2.5%。這是自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來首見。

Candriam 的資深投資經理 Jamie Niven 表示，10 年期美國公債殖利率有可能在本周跌破 4%。他補充道：「市場現在已經開始將經濟衰退風險計入資產風險的下行壓力，因此公債價格上漲。」

與此同時，黃金價格上漲至創紀錄的新高，突破每盎司 3,100 美元。避險需求推動黃金今年價格上漲超過 18%。

截至台北時間周一（31 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.52%，至每股 216.76 美元

根據路透報導，法國反壟斷機構對蘋果開出 1.5 億歐元 (約 1.624 億美元) 的罰款，原因是該公司在其行動平台濫用市場主導地位，透過「應用程式追蹤透明度」(App Tracking Transparency, ATT) 工具在數位廣告市場進行不公平競爭。這項罰款是全球首宗因蘋果 ATT 工具而作出的反壟斷裁決，並引發廣泛矚目。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 5.19%，至每股 102.21 美元

路透周一報導，安謀 (Arm Holdings) 一位高層表示，公司預估到今年年底，全球資料中心中央處理器 (CPU) 市占將激增至 50%，而去年市占約 15%，這一成長主要受人工智慧 (AI) 熱潮的驅動，尤其是 AI 技術的應用。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 6.72%，至每股 245.84 美元

由於對執行長馬斯克政治立場的強烈反彈，加劇對該電動車製造商老化產品線的需求減弱，特斯拉投資人正準備迎來第一季汽車交車量的下滑。根據 Visible Alpha 15 位分析師的平均預測，華爾街預計特斯拉在 1 至 3 月期間交車約 37.3 萬輛；與去年同期的 38 萬 6810 輛相比，這個數字下降了 3.6%。特斯拉將於周三 (4/2) 公布第一季交車和生產數據。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛表示，關稅提高、經濟成長疲軟以及高於先前預期的通膨意味著美股的回報率將下降。以 David Kostin 為首的該行策略師將標普 500 指數 3 個月和 12 個月回報率預測分別從 + 0% 和 + 16% 下調至 - 5% 和 + 6%，暗示標普 500 指數屆時將分別在 5,300 和 5,900 點水準。