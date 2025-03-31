美國第一季GDP預估僅增0.3% 關稅加劇停滯性通膨風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-31 20:06

‌



根據美媒《CNBC》周一 (31 日) 公布最新的經濟預測調查，受到川普政府新一輪關稅政策影響，美國經濟面臨停滯性通膨風險，2025 年第一季國內生產毛額 (GDP) 將僅成長 0.3%，較 2024 年第四季的 2.3% 大幅放緩。這將是自 2022 年以來最疲弱的成長，當時美國經濟正從新冠疫情中復甦。

這份《CNBC》「快速更新報告」(Rapid Update) 綜合 14 位經濟學家對 GDP 和通膨的預測，指出核心個人消費支出 (PCE) 物價指數通膨率 (聯準會偏好的通膨指標) 在 2025 年大部分時間將維持在約 2.9% 的水準，並預計直到第四季才會開始回落。

‌



經濟數據顯示信心下滑

美國商務部在上周五公布的數據顯示，2 月實質消費支出 (經過通膨調整後) 僅成長 0.1%，1 月則下降 0.6%。這表明消費者信心和企業情緒的下降，已經開始在實質經濟活動中顯現。根據 Action Economics 的預測，消費支出成長預測從第四季的 4% 降至本季的僅 0.2%(下圖)。

圖：CNBC

巴克萊指出：「在早些時候消費者情緒惡化後，實質經濟數據的放緩趨勢正變得越來越明顯。」

關稅影響加劇經濟困境

此外，關稅的影響也開始顯現。根據報導，大量進口商品湧入美國，這些進口貨物會從 GDP 中扣除，進一步拖累經濟成長。好消息是，進口潮的影響預料將會減弱。據調查，只有 12 位經濟學家中有兩位預測第一季 GDP 會出現負成長，且無人預測將連續兩季出現經濟衰退。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 是預測最為悲觀的機構之一，他們將第一季 GDP 的成長預測下調至 - 1.6%，但預計第二季 GDP 將回升至 1.9%，因為進口商品最終會以庫存或銷售的形式，對經濟成長產生正面影響。

衰退風險上升

大多數經濟學家預測，隨著第二季經濟逐步回升，第二季 GDP 成長將達到 1.4%，第三季為 1.6%，而第四季的增長預計將上升至 2%。但 0.3% 的成長率讓經濟極易滑入負成長區間，尤其是在新的關稅政策將於本周生效的情況下，復甦的前景變得不明朗。

穆迪分析公司 (Moody"s Analytics) 的首席經濟學家贊迪 (Mark Zandi) 表示：「儘管我們的基本預測不顯示實際 GDP 會下降，但考慮到日益加劇的全球貿易戰和裁員潮，第一季甚至第二季 GDP 有可能出現下降。如果川普未能在第三季之前對關稅政策進行調整，經濟衰退的風險將大大增加。」

穆迪預測第一季 GDP 成長僅為 0.4%，年底成長預計回升至 1.6%，但仍低於長期增長趨勢。

Fed 的應對挑戰

圖：CNBC

在通膨壓力依舊高漲的情況下，聯準會 (Fed) 應對經濟放緩的能力受到挑戰。核心 PCE 通膨預計在本季為 2.8%(上圖)，下一季度將上升至 3%，並將保持在此高位，直到明年才會下降至 2.6%。