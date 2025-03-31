2027年選舉夢碎！法國極右領袖雷朋被判貪污罪 五年禁選總統

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-31 19:42

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彭博周一 (31 日) 報導，法國極右派領袖瑪琳．雷朋 (Marine Le Pen) 因貪污罪被判處兩年刑期，，其中兩年緩刑，並禁止參選 2027 年法國總統，這一判決重塑法國的政治格局。

巴黎刑事法院裁定，雷朋及其所屬的「國民聯盟」(National Rally) 將數百萬歐元的歐盟資金挪用，並將這些資金用於支持其與國內議程相關的活動。

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法院判決雷朋刑期兩年，其中兩年緩刑，並即刻對她施以五年的選舉禁令，這幾乎摧毀她接替馬克宏 (Emmanuel Macron) 在 2027 年總統選舉中競選的雄心壯志。法官表示，這兩年刑期或可在電子監控下服刑。

雷朋曾是 2027 年總統選舉的熱門人選之一，並在近期民調中處於領先地位。她曾在庭審中表示，起訴她的目的是為了實現她的「政治死亡」(Political Death)，並批評控方要求對她徹底禁選。

卡迪夫大學 (Cardiff University) 政治學講師、倫敦政治經濟學院 (LSE) 客座學者洛里默 (Marta Lorimer) 表示：「這一不合格的裁決可能意味著雷朋的政治生涯結束了。」

這一具有震撼效應的裁決在法國極右派中打開了一個權力真空，雷朋多年的努力將國民聯盟黨推向國家主流政治的努力也面臨挑戰。根據法院裁決前的民調，國民聯盟黨主席巴德拉 (Jordan Bardella) 被認為可能成為 2027 年總統選舉中的有力接班人。