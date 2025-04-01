川普媒體公司掛牌德州證交所 象徵性布局支持保守價值觀

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 01:00

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根據彭博周一 (31 日) 報導，美國總統川普的媒體企業正在與德州建立象徵性聯繫，成為首家在紐約證交所德州分所上市的公司。川普媒體與科技集團 (TMTG) 將在紐約證交所德州分所上市與其股票相關的認股權證，同時保持在那斯達克的主要上市地位。

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TMTG 執行長努尼斯（Devin Nunes）表示，這一舉措與計畫將公司總部遷至佛羅里達州，旨在與支持保守價值觀的州建立更緊密的聯繫。他表示：「我們是將業務移至重視自由企業和個人自由的州的成長運動的一部分。」

雖然川普媒體加入另一個交易所更具象徵意義，而非實際影響，但這一舉動符合當前商業決策中越來越重視當地政治環境的趨勢。市場結構研究主管塔布 (Larry Tabb) 指出：「如果川普選擇與紐約證交所德州分所合作，將會對那些希望或需要與川普保持一致的企業造成政治壓力，要求它們將上市轉至德州。」

此舉同時也強化川普媒體與紐約證交所的聯繫。紐約證交所母公司洲際交易所執行長史普瑞徹 (Jeff Sprecher) 是主要的共和黨捐款者，也是川普小型企業局長洛芙勒 (Kelly Loeffler) 的丈夫。

川普媒體公司運營社交媒體平台「Truth Social」，但該平台連年虧損，去年虧損約為 4 億美元。川普本人透過兒子小唐納 (Donald Trump Jr.) 管理的信託基金持有該公司大部分股份。

川普媒體尋求的雙重上市方式使公司能夠在兩個交易所吸引投資，這通常用於境外公司以擴大投資者基礎。

紐約證交所德州分所計畫於 2 月公布，該交易所將是一個完全電子化的交易所，與傳統紐約證交所不同，並沒有實體交易樓層。