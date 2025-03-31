關稅不確定性推高避險需求 日元與黃金表現強勁

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-31 20:31

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由於關稅不確定性加劇市場對美國通膨和經濟成長前景的擔憂，避險資產日元和黃金於周一 (31 日) 走強。這讓投資人回避風險資產，並轉向更安全的貨幣和黃金，尤其是在美元的表現上受到壓力。

市場對即將公布的美國新一輪對等關稅措施感到不安。白宮預估將於本周三 (4/2) 宣布新一輪關稅政策。雖然具體細節尚不明朗，但美國總統川普周日 (30 日) 晚間表示，本周將對幾乎所有國家徵收關稅。

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在這種不確定性中，日元兌美元匯率於周一一度升至 148.7 日元，最終報 149.280 日元，較前一日強勁上漲 0.37%。上周五 (28 日)，美國的核心通膨數據高於預期，市場擔心停滯性通膨問題，日元當時也一度上漲 0.82%。

關稅引發不確定性

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示：「目前唯一可以確定的是，不確定性不會因川普 4 月 2 日宣布互相加徵關稅而結束。」

黃金價格創下新高，達到每盎司 3,128.06 美元，並且已經連續 3 個交易日創下歷史新高。

歐元則輕微貶值 0.11%，報 1.0821 美元，但由於德國進行財政改革，本季歐元有望上漲約 4.5%，這是自 2022 年第三季以來的最大漲幅。

歐洲需控制未來

歐洲央行 (ECB) 行長拉加德周一表示，隨著美國即將實施關稅，歐洲將不得不更好地掌控自己的未來，她重申關稅和報復措施對歐盟經濟成長的影響。

川普上周曾表示，他對與尋求避免關稅的國家進行協商持開放態度，但《華盛頓郵報》(Washington Post) 在周末報導指出，川普正在敦促其顧問採取更加激進的立場。

美林 (Merrill Lynch) 分析師 Michalis Rousakis 和 Claudio Piron 在一份研究報告中寫道：「在我們看來，全方位的關稅將是一個負面的意外。」

衡量美元對六大主要貨幣的指數 (美元指數) 周一基本持平，報 104.01。Foley 指出：「這一周對美國來說是重要的數據周，尤其是周末即將公佈的非農就業數據，市場似乎對購買美元有些猶豫。」美國 3 月非農就業數據將於周五 (4 日) 公布。

美國衰退風險上升

隨著全球經濟受到關稅影響，高盛將美國衰退的機率從 20% 上調至 35%。高盛還預測，美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行將各自降息三次，這是基於對未來經濟放緩的預測，並比此前預期的兩次降息要多。

其他貨幣方面，英鎊升值 0.19%，報 1.2955 美元，並預計本月將上漲近 3%，為自 2023 年 11 月以來的最大漲幅。

英國政府發言人表示，英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 和川普在周日的電話會議中進行「富有成效的談判」，朝著貿易協議邁出了步伐。然而，英國預計仍會受到全球關稅的影響。