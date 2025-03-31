法國開罰1.6億美元！蘋果因隱私工具被判濫用市場主導地位

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-31 19:20

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根據路透周一 (31 日) 報導，法國反壟斷機構對蘋果 (AAPL-US) 開出 1.5 億歐元 (約 1.624 億美元) 的罰款，原因是該公司在其行動平台濫用市場主導地位，透過「應用程式追蹤透明度」(App Tracking Transparency, ATT) 工具在數位廣告市場進行不公平競爭。

這項罰款是全球首宗因蘋果 ATT 工具而作出的反壟斷裁決，並引發廣泛矚目。ATT 工具允許 iPhone 和 iPad 用戶控制哪些應用可以追蹤其活動，這一隱私控制功能在設計上旨在保護用戶的個人數據，然而數位廣告和手遊業者認為，這一舉措讓他們在蘋果平台上進行廣告投放變得更加困難且成本上升。

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法國競爭管理局 (Autorité de la concurrence) 在聲明中指出，雖然 ATT 工具的目的在保護用戶隱私方面無可厚非，但蘋果的具體實施方式卻不符合「必要性和比例性」的要求，特別是對較小的出版商造成不成比例的負擔。這些小型出版商往往依賴第三方數據來資助其業務運營，ATT 工具使其收入大幅縮減。

競爭局表示，這一裁決是基於反壟斷法，而非任何政治考量。法國競爭局主席科爾 (Benoit Coeure) 在記者會上強調：「我們執行競爭法時超然、公正，不受政治影響。對於美國方面的擔憂，我們並不認為此案會引發政治衝突。」

蘋果對此罰款表示失望，並強調該公司並未被要求對 ATT 工具進行具體的修改。蘋果在一份聲明中指出：「雖然我們對今天的決定感到失望，但法國競爭機構並未要求我們對 ATT 進行具體的改動。該工具的設計始終以保護用戶隱私為核心。」

儘管如此，科爾表示，蘋果仍需確保遵守此裁決，並指出蘋果將需要一些時間來調整其政策，尤其是因為目前德國、義大利、波蘭和羅馬尼亞等國的監管機構也在調查 ATT 工具是否符合當地的競爭法。

此次裁決的背景是，2021 至 2023 年間，數個數位廣告協會和線上廣告商向法國競爭機構投訴，指控蘋果濫用市場主導地位，尤其對小型廣告商和出版商造成不公平競爭壓力。這一裁決對數位廣告行業而言無疑是一個重大勝利，尤其是對那些依賴蘋果進行廣告投放的小型企業。