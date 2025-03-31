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雷軍、王傳福、何小鵬等車壇大佬同台亮相 2025年電動車百人論壇傳遞什麼信號？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-31 12:00

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雷軍、王傳福、何小鵬等車壇大佬同台亮相 2025年電動車百人論壇傳遞什麼信號？（圖：Shutterstock）

為期三天的 2025 中國電動汽車百人會論壇周日 (30 日) 閉幕，與會嘉賓圍繞「夯實電動化、推進智慧化」發表真知灼見，而在周六 (29 日) 的「踐行高質量發展的戰略與路徑」高層論壇上，中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高，比亞迪董事長兼總裁王傳福，奇瑞董事長尹同躍，小米創辦人雷軍，吉利執行長淦家閱，蔚來創辦人李斌，地平線創辦人余凱等更難得齊聚一堂，進行主題演講。

王傳福表示，汽車智慧化下半場變革也許在 2 到 3 年完成，像功能手機到智慧手機轉換般迅速。從用戶體驗到角度來看，電動化帶來的變革是改善性的，而智慧化將帶來顛覆性的新體驗。


他並指出，中國新能源汽車技術產品、產業鏈領先全球 3 到 5 年，今年新能源汽車滲透率將提升，比亞迪將堅持開放創新，以技術推動全球汽車綠色轉型與開放發展，抓住全球性的機遇，有力促進全球汽車綠色轉型和開放的發展。
 
作為第一次參加百人會論壇「新人」的雷軍也在發表主題演說一開始，就不忘對使用者、主管部門和同行表示感謝，並回應了外界關於小米造車晚了的質疑，「小米是汽車產業的新人，當我們開始做車的時候，所有人都說你們造車晚了，今天看來可能是剛剛好。正是整個行業的共同努力，等我們造車的時候，技術已經非常成熟，使用者消費習慣也成熟了，整個產業供應鏈也非常成熟了。 我今天一想，可能我們來的正是時候。」

在雷軍看來，想要造好車的關鍵是技術為本、深耕底層技術、長期持續投入。

過去五年，小米在研發上投入 1050 億，預計今年投入將超過 300 億，因雷軍堅信，只有海量的投入才能把技術做好，把產品做好。

何小鵬則表示，小鵬汽車未來十年有 AI + 汽車、全球化、人形機器人與汽車融合三條曲線。

他還重點講述低空經濟市場，並預測未來 10 到 20 年，全球的飛行汽車銷售量將達到目前汽車的 3%-5%，銷售收入約接近 20%。

何小鵬也透露，正在廣州建全球首個流水線規模量產工廠，年產能 1 萬台，今年底有望有超 200 家飛行營地。以全球汽車市場的規模 10 萬億美元計算，飛行汽車可能有 2 兆美元的市場。

地平線創辦人余凱則表示，現在是 AI 十倍速變化的時代，未來 10 年的變化會超出你的想像。地平線在智駕晶片市佔率是全中國第一，在智駕 AI 軟體演演算法長期深耕，架構設計有優勢。

余凱說：「智慧駕駛是智慧汽車的『基帶』，已迎來價值拐點，三年內自動駕駛將實現脫手 (Hands Off)，5 年內將實現閉眼 (Eyes Off)，10 年內將實現隨心開 (Minds Off)。

吉利的淦家閱則認為，智駕體驗或許不同，但必須要做到安全平權。沒有安全托底的汽車智慧化，只能是空中樓閣。他呼籲，安全關係到人的生命，也關係到社會公共利益，安全不是簡單的技術疊加，需要正確的價值觀取向，更需要企業安全體系能力的形成。

奇瑞控股集團董事長尹同躍則幽默表示在王傳福後演講壓力大，坐在雷軍旁感受其粉絲群壓力。

尹同躍認為，汽車行業的變革是場馬拉松，不是短跑。我們需要保持戰略定力，堅持技術創新，與全球合作夥伴協同發展，共同推動中國汽車產業邁向更高水準。

尹同躍還表示，未來奇瑞 「兩條腿」 走路，堅持自主創新與開放合作，推進新能源化和智慧化，提升品牌影響力與競爭力，還希望實現 「智駕平權」 。

值得關注的是，除雷軍本人發言外，這次論壇上很多嘉賓都提到了他。長安汽車副總裁、深藍汽車 CEO 鄧承浩稱，流量對汽車公司而言越來越重要，小米汽車在業內熱度領先，「我們上一次熱搜就像過年一樣，但雷軍基本天天過年，有時候一天過幾次年」。

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