加拿大總理：川普沒讓步 看看4月2日會怎樣
鉅亨網新聞中心 2025-03-29 10:31
加拿大總理卡尼（Mark Carney）周五 (28 日) 與美國總統川普通電話。通話後，卡尼表示：「川普總統今天在私人和公開評論中都表示尊重加拿大的主權。」但是川普在通話中並沒有對汽車、鋼鐵、鋁關稅威脅作出讓步。
關於關稅和貿易問題，卡尼表示，兩國領導人同意就新的經濟和安全關係展開「全面談判」。
卡尼說，「這是談判的開始，我們將在 4 月 2 日看看美國會怎麼做。」川普 26 日宣布，將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收 25% 關稅，於 4 月 2 日生效。
川普在社群媒體上發文稱，這次通話「非常富有成效」，他與卡尼在許多問題上達成一致，並將在加拿大舉行聯邦眾議院選舉後立即就政治、商業和其他所有方面舉行會談。
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