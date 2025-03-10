加拿大新總理來了！卡尼是何許人也？今後如何應對川普關稅威脅？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-10 13:50

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加拿大執政黨自由黨周日 (9 日) 選出新黨魁，加國前央行總裁卡尼 (Mark Carney) 以 86% 得票率勝出，周一 (10 日) 起接替杜魯道成為加國新總理，成國加國歷史上首位從未擔任過民選職位的總理，專家認為卡尼具備金融和財經專業的背景，有利於帶領加國應對美國發起的貿易戰。

卡尼 1965 年出生於加國西北地區的史密斯堡，在艾伯塔省的埃德蒙頓長大。從哈佛大學畢業后，卡尼前往牛津大學學習並於 1995 年取得博士學位，在 2004 年擔任加國副財長前曾在高盛任職。

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2008 年，卡尼擔任加國央行總裁，在國際金融危機期間負責加國貨幣政策，2013 年更擔任英國央行總裁，成為首位擔任此職的非英籍人士，並領導英國央行應對英國脫歐，到了 2020 年，卡尼又出任聯合國氣候行動和金融特使。

卡尼主張創建一個統一的加拿大經濟體，消除國內貿易障礙，提高工作力流動性，促進商品自由流通，並建設跨省交通基礎設施和新的貿易走廊，以及加快大型專案的審批流程，增強國家安全和全球競爭力。

卡尼在競選總理的辯論會上表示，曾帶領加國度過 2008 年金融危機的他，準備帶領加國度過美國總統川普加稅帶來的另一場經濟危機。

卡尼說：「你需要危機管理方面的經驗，需要談判技巧，也需要專業經濟知識。加拿大無法控制川普的行為，但可以控制如何管理自己的經濟。」

目前，美加貿易戰交鋒已成為加國內輿論熱點，美國加徵關稅威脅和美加關係成為民眾最關心的議題，超過長時間以來對國內經濟議題的關注。

專家指出，在對付川普方面，卡尼跟杜魯道相比擁有三個強項。第一是財政經濟領域的專長，川普對加拿大的關稅戰令加拿大人煩不勝煩，又非常擔心，怎樣和美國談判是個問題。卡尼有專業背景，有西方財政金融圈公認的成就，對經濟業務熟悉，作為總理和川普過招時，專業上佔優勢。

第二，卡尼的民意支援。杜魯道在位已久，支援度下滑得厲害，又逢川普在美國以明顯優勢贏得大選，所以在這方面川普有心理上的優勢，而正是因為川普對加國的霸凌，加拿大人對卡尼的支持度現在比較高，這可以讓他和川普打交道時更有底氣。

第三，在個性上，卡尼也被看成是政治素人，他可能不會像杜魯道那樣有很多顧忌，從他把川普比作哈利波特小說中的「佛地魔」就可以看出這一點。

川普加徵關稅威脅及其將加國變成美國第 51 州的言論激起加國朝野普遍反對，也挽救執政黨自由黨的民意頹勢，從民調遠遠落後反對黨保守黨，變成如今兩黨膠著局面，美國因素繼續影響加國大選時機和結果。

加國聯邦大選原定於今年 10 月舉行，卡尼此前表示不排除在贏得自由黨領袖並接任總理後立即宣佈舉行大選的可能性。「如果成為自由黨領袖，他將根據國家利益作出決定，特別是在加國正面臨美國貿易關稅衝擊的情況下。」

不過也有專家分析認為，川普發動的貿易戰會為自由黨提供宣佈加國進入「經濟緊急狀態」的機會，這將意味著加國大選也可能推遲到 2026 年，直到自由黨政府「完美地」應對美加貿易戰。