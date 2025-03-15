加拿大新總理卡尼宣誓就職：川普太瘋狂了！加拿大永遠不會成為美國一部分

鉅亨網新聞中心 2025-03-15 12:10

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加拿大新任總理馬克 · 卡尼 (Mark Joseph Carney)3 月 14 日宣誓就任加拿大第 24 任總理，並對美國總統唐納德 · 川普關於「讓加拿大成為美國第 51 個州」的言論作出了強烈回應。

他表示：「這太瘋狂了！」這是在七國集團外長會議上，美國國務卿魯比奧為川普的立場辯護時，卡尼對這一提議的直接反駁。

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卡尼在宣誓就職儀式後接受記者的提問時重申，加拿大新政府將專注于保護勞動者利益和推動經濟發展，以應對來自美國的關稅威脅。他稱目前並沒有計畫前往美國，但期待在適當的時候與川普進行對話。

川普曾多次公開表示，加拿大應當成為美國的一部分，並以「經濟力量」來實現這一目標。他甚至稱呼加拿大前總理札斯廷 · 特魯多為「加拿大州州長」，並在與特魯多的談話中暗示，如果加拿大無法承受美國加徵的關稅，便應考慮併入美國。這一言論引起了加拿大政府的廣泛反對。

卡尼在宣誓就職時強調：「加拿大永遠、永遠不會以任何方式、形態或形式成為美國的一部分。」他表示希望新政府能夠找到與川普政府合作的方式，並期待與川普的會面。儘管與川普的會談尚未確定，但他表示將繼續對美國商品徵收報復性關稅，直到美國對加拿大表現出應有的尊重。

在新內閣的組成方面，卡尼將維持大部分前任內閣成員的職位，以確保聯邦政府核心事務的延續。新內閣將由 24 位成員組成，主要部長如財政部長、國際貿易部長和外交部長等仍由前任成員擔任。卡尼的內閣成員包括來自各地的老面孔和新面孔，代表了加拿大的團結與堅強。

在宣誓就職儀式前，特魯多正式向總督瑪麗 · 西蒙提交了辭呈，結束了他的任期。根據法新社和英國《每日電訊報》的報導，卡尼在就職當天的表態顯示出他將採取強硬立場，以捍衛加拿大的利益，並在未來一周內計畫訪問歐洲，與英國和法國的領導人討論應對貿易中的負面因素。