AI機器人「情趣價值」滿點 日本百年重量級產業迎來最大危機

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-29 08:10

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當 AI 技術碰上情趣產業，矽膠娃娃不再只是冰冷的玩偶，而成為能記憶、會共感的「賽博伴侶」，這種科技革命，也正在衝擊日本具百年歷史的情色產業。

去年中國廣東一家稱全球最大的矽膠娃娃製造商 WMdoll 推出一款 AI 情趣娃娃，「肉身」升級為更軟、更逼真的 STPE 高分子材料，還接入 ChatGPT、Llama 等 AI 模型，賦予娃娃長時記憶，使其能更好地與用戶互動。

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更像真人、價格還超殺 中國情趣娃娃全球爆紅

情趣娃娃導入 AI 後，更具有人味、給滿「情緒價值」。例如，某些時刻表現得極為勇猛，她會用甜美的電子音誇讚：「恭喜你擊敗了全球 99% 的男人」；若是狀態欠佳，她也會適時安慰：「沒關係，兩分鐘也很厲害了」。

高端情趣娃娃曾經是日本廠商的天下，如今有了 AI 的加持，中國製的情趣娃娃正在顛覆市場。

日本老字號情趣娃娃商「オリエント工業」去年 8 月突然宣布關門大吉，官方稱是創辦人因健康因素退休，但當地媒體分析指出，中國情趣娃娃的快速成長和低價競爭，才是導致關店的主要因素。

除了中國製情趣娃娃外觀更為逼真，不僅採用模擬體溫的人工皮膚，而且腦袋裡還裝著 AI，各種表情變化都能輕鬆拿捏，大幅提升了互動體驗。

另一方面，中國情趣娃娃堪稱「價格殺手」，就算是搭載 AI 功能的高階型號，價格也只需要 10 萬日元左右，對比日本廠商同等的產品，因為仍強打 90 年代的手工打磨工藝，要價可能上看 80 萬日元。

產業鏈完整 每個供應商都能出來攬業務

能在情趣商品市場殺出血路，關鍵是中國具有完整的產業鏈。無論是模擬材料、感測器，或是 AI 晶片、監測攝影機，產業鏈上的每一個關鍵環節，都有一大波廠商能站出來承接業務與分工合作。

截至 2024 年，中國從事成人用品相關產業的公司多達 103.29 萬家，包括 EXDOLL、、春水堂、俊影、金三玩美、美造人等品牌，都是中國實體娃娃的有力拓荒者。數據顯示，全球 70% 的矽膠娃娃產自中國。

成人用品市場一直都很低調，但需求成長卻很穩定。

QYResearch（恆州博智）數據顯示，2023 年全球成人用品市場銷售額達 536.5 億美元，預計到 2030 年會衝到 1202.6 億美元，年成長率達 12.4%。

雖然 AI 情趣商品看似前景大好，仍隱藏著不少問題。