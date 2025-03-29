川普和卡尼首次通話「頗富成效」 同意加拿大大選後會面

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-29 08:04

‌



美國總統川普和加拿大新任總理卡尼 (Mark Carney) 周五 (28 日) 進行兩人的首次通話，雙方以「極具成效」、「頗具建設性」形容這次對談，兩人還承諾，在加拿大 4 月 28 日選舉結束後，將「立即」會面展開談判。

這次通話前，川普才宣布 25% 汽車關稅，形同對加拿大在貿易方面宣戰，川普還曾多次表示，要用經濟力量讓加拿大成為美國第 51 個州，惹惱加國人民。但在周五的社群媒體發文中，川普言詞趨於和緩，而且避免提及尖銳字眼。

‌



川普在 Truth Social 的貼文中說，自己剛與卡尼通過話，這是一次「極具成效」的通話，兩人同意了許多事，而且將在加拿大即將登場的選舉結束後，就政治、商業和其他面向進行談判。

川普稍晚還用「馬克」(卡尼的名字) 稱呼這位新科加拿大總理。在此之前，川普在社群媒體上經常以美國第 51 州「州長」來稱呼加拿大前總理杜魯道 (Justin Trudeau)。

與川普通話後，卡尼前一天對美國的強硬立場也出現轉圜，他周五在蒙特婁一場競選活動中說，與川普的通話「正面、誠摯、有建設性，正是我們想要的」。

卡尼說：「我們今天取得進展，但這只是協商的開始」，並透露川普並未提議移除汽車和其他關稅。

加拿大總理辦公室在周五的聲明中說，將在加拿大 4 月 28 日選舉後，「立即」與美國展開全面的協商，以達成「新的經濟和安全關係」。

卡尼曾先後擔任過加拿大央行和英國央行總裁，本月稍早在執政黨自由黨黨魁選舉中勝出，接替杜魯道成為新任總理，目前正為了 4 月 28 日的國會大選展開為期五個禮拜的競選活動。

這是卡尼自 3 月 14 日上任迄今，首次與川普通話，在歷史上，像這樣加拿大新任總理上台過了這麼久才與美國總統通話，是很少見的情況。

川普本周三宣布對進口汽車和汽車零件開徵 25% 關稅，而汽車是加拿大第二大出口產品。川普之前也已向加拿大的鋼鐵和鋁課徵 25% 關稅，還威脅 4 月 2 日對加拿大在內的所有貿易夥伴徵收對等關稅。

面對川普的威脅，加拿大早就表示會予以報復。卡尼周四表示，加拿大和美國的舊關係已經「結束」，將以貿易行動回應川普的措施。

卡尼在周五的通話中再度重申此一立場，卡尼辦公室表示，「總理在電話中告訴川普，在美國 4 月 2 日宣布額外的貿易行動之後，加拿大政府將實施報復性關稅，以保障加拿大勞工和經濟」。