乳品、木材又遭川普盯上！加拿大新總理卡尼：不能讓川普得逞

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-10 10:20

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加拿大執政黨自由黨周日 (9 日) 宣布，加拿大央行前總裁卡尼 (Mark Carney) 當選為該黨新黨魁，拿下 86% 選票的卡尼在勝選演說中通批美國總統川普向加國徵稅，並稱不能讓川普得逞。

現年 59 歲的卡尼說：「美國覬覦我們的資源，我們的水，我們的土地，甚至我們的國家。一旦得逞，將摧毀我們的生活。」

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卡尼還說，他的政府將保持對美國的報復性關稅措施。「加拿大人知道，應對新的威脅，需要新的想法和新的計畫。加拿大政府將建立更強大的經濟，與可靠的合作夥伴建立新的貿易關係，並確保邊境安全。」

同日，即將卸任總理的杜魯道在告別演說中也說，加拿大面臨來自美國的「生存挑戰」。

杜魯道說：「毫無疑問，這是一個決定國家命運的時刻。民主不是理所當然的，自由不是理所當然的，甚至加拿大也不是理所當然的。」

近期，美加貿易戰交鋒已成為加拿大國內輿論焦點，美國加稅威脅和美加關係成為民眾最關心的議題，超過長時間以來對國內經濟議題的關注。

杜魯道日前也表示，他預期與美國的貿易戰將在「可預見的未來」持續下去。

美國總統特朗普上周五 (7 日) 表示，可能對從加拿大進口的奶製品和木材徵收對等關稅。加拿大多年來一直在奶製品和木材關稅上「佔美國便宜」，這不公平。除非加拿大降低關稅，否則美國將對其徵收對等關稅，相關措施可能當天或數日後就會推出。

川普 2 月 1 日簽署行政命令，對加拿大與墨西哥兩國輸美產品加徵 25% 的關稅。2 月 3 日又宣佈對兩國加徵關稅措施暫緩 30 天實施，根據這一決定，相關加稅措施上周二 (4 日) 生效，上周四 (6 日) 又下令調整對兩國加徵關稅措施，對符合美墨加協定 (USMCA) 優惠條件的進口商品免徵關稅。

美國政府一名高官估計，從墨西哥進口到美國的商品中約一半符合豁免條件，從加拿大進口到美國的商品中約 38% 符合豁免條件。