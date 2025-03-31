美國「退群」導致預算大幅削減！世衛組織將正式啟動裁員

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 08:00

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世界衛生組織（WHO）正面臨預算縮減危機，最新曝光內部文件顯示，由於資金短缺，世衛組織預定 4 月底前宣布減員計畫。

一份由世衛組織總幹事譚德塞於上周五（28 日）簽署的備忘錄顯示，由於美國削減對世衛組織的資金，導致世衛組織整體預算削減超過五分之一，不得不減少工作人員數量。

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譚德塞在備忘錄中指出：「美國退出，加上一些國家最近削減官方發展援助資金，使我們的處境更加嚴峻。儘管我們盡最大努力，但我們現在別無選擇，只能減少工作和勞動力規模。」

備忘錄顯示，面對今年近 6 億美元收入缺口，世衛組織已提議將 2026～2027 年預算削減 21%，從 53 億美元降至 42 億美元。

備忘錄顯示，世衛組織將減少位於瑞士日內瓦總部的高層職位，其他地區以及其他級別的主管職位也會相應縮減。

世衛組織文件顯示，該機構擁有 9,473 名工作人員，超過四分之一在日內瓦。世衛組織預計將在 4 月底前決定如何確定工作和資源優先次序。

今年 1 月，美國總統川普就職後，宣布退出世衛組織。美國是該機構迄今為止最大資金支持者，貢獻世衛組織總資金 18% 左右。

譚德塞 3 月 17 日在線上記者會上警告，美國突然削減全球衛生資金，可能威脅數百萬人生命，他敦促美國與受影響國家對話，以便制定更可持續的解決方案。