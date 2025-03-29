〈美股盤後〉關稅升級 通膨拉警報 道瓊狂瀉超710點 周線收黑近1%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-29 04:51

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貿易戰不斷升級，消費者信心暴跌，加上通膨出現再度上升的跡象，美股週五 (28 日) 遭遇「空襲」。 四大指數肅殺一片，道瓊狂瀉超 710 點，費半指數重摔近 3%。

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密西根大學週五報告，美國消費者信心指數在 3 月跌至兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至 32 年來的新高。

週五公告的核心個人消費支出物價指數 (PCE) 也高於預期，2 月核心 PCE 年增率上升 2.8%，與前月相比上升 0.4%，高於市場預期，加劇了人們對持續通膨的擔憂。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，關稅推升通膨「看來難以避免」，至少在短期內會如此，因此利率可能有必要維持較長時間不變。

最新通膨報告發布前幾天，美國總統川普宣布將對所有非在美國製造的車輛徵收關稅，下週三 (4 月 2 日) 生效，引發市場動盪。

川普還將在下週三釋出對等關稅計畫，台灣恐被美列入「骯髒十五國」，中央銀行指出，台灣去年為美國第六大貿易入超國，「須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢」

加拿大總理卡尼（Mark Carney) 已通知川普，加拿大政府將根據 4 月 2 日的聲明實施報復性關稅。歐盟正在確定可以向川普政府做出的讓步，以換取美國取消即將出台的部分關稅。

美股週五 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 715.8 點，或 1.69%，收 41,583.9 點。

那斯達克指數下跌 481.04 點，或 2.7%，收 17,322.99 點。

S&P 500 指數下跌 112.37 點，或 1.97%，收 5,580.94 點。

費城半導體指數下跌 130.35 點，或 2.95%，收 4,284.91 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 398.46 點，或 3.33%，收 11,566.83 點。

標普 11 大板塊僅公用事業收紅，通訊服務、非必需消費品、資訊科技領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全部走軟。Meta (META-US) 大跌 4.29%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.66%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 4.88%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 4.29%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.78%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.17%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.48%。

企業新聞

輝達支持的 CoreWeave 週五在那斯達克開始交易，股票代號為「CRWV」，開盤價為每股 39 美元， 收盤價為 39.78 美元。CoreWeave 上市籌集資金 15 億美元，是自 2021 年以來美國規模最大的科技股發行。

發布令人失望的財測後，露露檸檬 (LULU-US) 崩跌 14.19% 至每股 293.06 美元。露露檸檬執行長 Calvin McDonald 警示，通膨和關稅擔憂加劇，消費者開始減少支出，導致露露檸檬和同業在美國的客流量下降。

美國鋼鐵 (X-US) 上揚 0.047% 至每股 43.00 美元。日本製鐵和美國鋼鐵 (X.US) 正在與美國政府進行談判，日本製鐵希望向美國鋼鐵投資高達 70 億美元，以尋求兩間公司價值 140 億美元的合併案獲批。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 2.66% 至每股 217.90 美元。Meta(META-US) 重挫 4.29% 至每股 576.74 美元。傳兩家公司下週將遭歐盟根據《數位市場法案》(DMA) 規則罰款，不過，與過去反壟斷處罰相比，歐盟將對蘋果和 Meta 的罰款可能會相對溫和。

經濟數據

美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 2.5%，預期 2.5%，前值 2.5%

美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.8%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月個人支出月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 - 0.3%

美國 2 月個人收入月增率報 0.8%，預期 0.4%，前值 0.7%

美國 3 月密大消費者信心指數終值報 57.0，預期 57.9，前值 64.7

華爾街分析

Global X 投資策略主管 Scott Helfstein 表示：「下週的對等關稅將對科技等主要出口業造成衝擊，這存在不確定性，同時人們擔心消費疲軟、價格上漲，從而衝擊非必需品等領域。」

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 研判：「今年年初，市場充斥『動物精神』。現在似乎已經轉變為『冬眠動物』，這可能會抑制未來幾季經濟成長。」