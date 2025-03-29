〈美股盤後〉關稅升級 通膨拉警報 道瓊狂瀉超710點 周線收黑近1%
鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-29 04:51
貿易戰不斷升級，消費者信心暴跌，加上通膨出現再度上升的跡象，美股週五 (28 日) 遭遇「空襲」。 四大指數肅殺一片，道瓊狂瀉超 710 點，費半指數重摔近 3%。
密西根大學週五報告，美國消費者信心指數在 3 月跌至兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至 32 年來的新高。
週五公告的核心個人消費支出物價指數 (PCE) 也高於預期，2 月核心 PCE 年增率上升 2.8%，與前月相比上升 0.4%，高於市場預期，加劇了人們對持續通膨的擔憂。
波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，關稅推升通膨「看來難以避免」，至少在短期內會如此，因此利率可能有必要維持較長時間不變。
最新通膨報告發布前幾天，美國總統川普宣布將對所有非在美國製造的車輛徵收關稅，下週三 (4 月 2 日) 生效，引發市場動盪。
川普還將在下週三釋出對等關稅計畫，台灣恐被美列入「骯髒十五國」，中央銀行指出，台灣去年為美國第六大貿易入超國，「須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢」
加拿大總理卡尼（Mark Carney) 已通知川普，加拿大政府將根據 4 月 2 日的聲明實施報復性關稅。歐盟正在確定可以向川普政府做出的讓步，以換取美國取消即將出台的部分關稅。
美股週五 (28 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全部走軟。Meta (META-US) 大跌 4.29%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.66%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 4.88%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 4.29%。
費半成分股殺聲隆隆。輝達 (NVDA-US) 下跌 1.58%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.77%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.67%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.32%；AMD (AMD-US) 下跌 3.22%；美光 (MU-US) 下跌 2.98%。
台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.78%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.17%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.48%。
企業新聞
輝達支持的 CoreWeave 週五在那斯達克開始交易，股票代號為「CRWV」，開盤價為每股 39 美元， 收盤價為 39.78 美元。CoreWeave 上市籌集資金 15 億美元，是自 2021 年以來美國規模最大的科技股發行。
發布令人失望的財測後，露露檸檬 (LULU-US) 崩跌 14.19% 至每股 293.06 美元。露露檸檬執行長 Calvin McDonald 警示，通膨和關稅擔憂加劇，消費者開始減少支出，導致露露檸檬和同業在美國的客流量下降。
美國鋼鐵 (X-US) 上揚 0.047% 至每股 43.00 美元。日本製鐵和美國鋼鐵 (X.US) 正在與美國政府進行談判，日本製鐵希望向美國鋼鐵投資高達 70 億美元，以尋求兩間公司價值 140 億美元的合併案獲批。
蘋果 (AAPL-US) 收黑 2.66% 至每股 217.90 美元。Meta(META-US) 重挫 4.29% 至每股 576.74 美元。傳兩家公司下週將遭歐盟根據《數位市場法案》(DMA) 規則罰款，不過，與過去反壟斷處罰相比，歐盟將對蘋果和 Meta 的罰款可能會相對溫和。
經濟數據
- 美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 2.5%，預期 2.5%，前值 2.5%
- 美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%
- 美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.8%，預期 2.7%，前值 2.7%
- 美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%
- 美國 2 月個人支出月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 - 0.3%
- 美國 2 月個人收入月增率報 0.8%，預期 0.4%，前值 0.7%
- 美國 3 月密大消費者信心指數終值報 57.0，預期 57.9，前值 64.7
華爾街分析
Global X 投資策略主管 Scott Helfstein 表示：「下週的對等關稅將對科技等主要出口業造成衝擊，這存在不確定性，同時人們擔心消費疲軟、價格上漲，從而衝擊非必需品等領域。」
貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 研判：「今年年初，市場充斥『動物精神』。現在似乎已經轉變為『冬眠動物』，這可能會抑制未來幾季經濟成長。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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