〈房產〉資金緊縮 2月銀行房貸逾放達79.5億元創39個月新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-26 17:09
根據官方統計數據顯示，2025 年 2 月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的 0.07%，不過因為房貸餘額已達 11 兆元，房貸逾放的金額已達 79.5 億元，寫下近 39 個月以來新高，推估與銀行資金緊縮、部分民眾欠債與股市震盪造成民眾短期資金吃緊有關。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去資金相對寬鬆，經歷連續升息與提高存準後，資金面趨於緊縮，加上大環境並非雨露均霑整體都好，有些民眾面臨寬限期結束需要開始償還本金，又遇因外資大幅調節持股造成的股市震盪，如沒有做好資金控管，可能短期出現資金缺口導致出現欠繳房貸狀況，雖然對比現在龐大的房貸餘額，整體逾放狀況還是不算嚴重，但仍要觀察趨勢的走向。
統計顯示，上一次購置住宅貸款逾放餘額 80 億元以上，已經是 2021 年 11 月時候的事情，之後都維持在 60-70 餘億元，不過最近已經連續四個月逾放金額超過 70 億元，今年 1 月購置住宅貸款逾放餘額 78.4 億元，2 月增加到 79.5 億元，不過逾放比例仍是超低檔的 0.07%，不至於對房市造成影響。
曾敬德指出，通常在景氣反轉、長期的無薪假大增與失業率大增狀況下，較容易出現逾放大增的狀況，所幸政府面對不景氣都會提出短期的因應方式，協助民眾渡過難關，不過要留意現階段資金面仍偏向緊縮，過去使用寬限期成習慣的民眾，可能陸續進入攤還本金的時間，也會讓每月的家庭支出增加，部分房貸族可能就需要縮衣節食，至於逾放狀況仍須謹慎觀察。
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