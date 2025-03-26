〈房產〉資金緊縮 2月銀行房貸逾放達79.5億元創39個月新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-26 17:09

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根據官方統計數據顯示，2025 年 2 月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的 0.07%，不過因為房貸餘額已達 11 兆元，房貸逾放的金額已達 79.5 億元，寫下近 39 個月以來新高，推估與銀行資金緊縮、部分民眾欠債與股市震盪造成民眾短期資金吃緊有關。

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統計顯示，上一次購置住宅貸款逾放餘額 80 億元以上，已經是 2021 年 11 月時候的事情，之後都維持在 60-70 餘億元，不過最近已經連續四個月逾放金額超過 70 億元，今年 1 月購置住宅貸款逾放餘額 78.4 億元，2 月增加到 79.5 億元，不過逾放比例仍是超低檔的 0.07%，不至於對房市造成影響。