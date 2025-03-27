〈房產〉自用撐盤 首季大型商用不動產成交177億元 較去年同期腰斬

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-27 14:52

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台灣地產市場自去年第三季，銀行不動產放貸滿水位以及央行祭出的第七波性信用管制以來，買方信心受到影響，據第一太平戴維斯統計，第一季大型商用不動產成交金額 (單筆 3 億元以上) 為 177 億元，年減率 58%，規模較去年同期腰斬，季減率 38%，為過往 5 年次低的首季交易規模。

但首季成交 177 億元，相較於市場最低迷時期，每季成交規模不到 100 億元市況相比，今年商用不動產市場買氣仍有支撐。

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而土地市場在大型上市櫃建商的購地動能推升下，第一季交易金額達到 508 億元，年增率與季增率分別為 18% 與 33%，大型建商佈局意味濃厚。

2025 年第一季的自用型買方扮演商用不動產市場主力，占本季交易量達 94%，投資比重進一步縮小為 6%。科技業仍為商用不動產最大買方，單季投入金額達 103 億元，貢獻總交易量的 58%，並以購置自用廠房與廠辦為主，本季最矚目交易案為台灣美光記憶體以 30.5 億元購入友達 (2409-TW) 中科廠房，這是繼去年以超過 80 億元在台中與台南購置廠房以來，外商半導體大廠再次深化擴大在台布局。

零售業則為本季第二大買方，占比達 24%，主要由統一 (1216-TW) 集團購置內湖 V-PARK 廠辦大樓 C 棟所貢獻，單筆交易金額達 43 億元，預估將做為集團自用，拆算樓上層廠辦每坪約 54 萬元，此筆交易同步寫下本季商用不動產最大交易案，這也是繼 2022 年購置信義誠品部分產權以及投資百億建置桃園航空城大型物流中心之後，統一集團再次加深北台灣布局。

同時，各類不動產之中，工業不動產為商用不動產交易重心，並以廠辦交易最熱，金額達 95 億元，占總交易的 54%，廠房則以 57 億元，占比 32%。除了前述統一集團的內湖 V-PARK 廠辦交易案，科技業購置廠辦的需求穩定釋出，區域集中在台北市北士科、內科以及新北市新店區的預售廠辦或新廠辦為主。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，近年北台灣廠辦交易轉趨熱絡，主要受益於不少知名建商看好產業轉型，帶來的自用研發與辦公需求，以及政策推動的都更與工業立體化商機，選擇北台灣產業密集度高的地區，布局舊工廠改建機會，新推案釋出帶動廠辦價格緩步上升，目前台北市內科新廠辦單價介於 65 萬元至 85 萬元，北士科則介於每坪 65-75 萬元，新北市多個區域的新廠辦單價則逐漸逼近 5 字頭，其中新店區的廠辦推案更是一舉站上 55 萬元。

辦公室交易動能維持低檔，本季交易總額僅 24.8 億元，交易動能與前一季相當，本季最知名交易為太子建設 (2511-TW) 以 7.7 億元購置信義區統一國際大樓 27 樓，換算辦公室單價每坪達 222 萬元，一舉寫下台北市辦公大樓新高價，更比 3 年前保力達購置的同棟 15 樓單價高出 5%，精華地區商辦的稀有性深受國內老牌企業肯定。

土地市場方面，在貸款緊縮以及住宅市場買氣降溫的夾攻下，土地市場依然維持相當動能，本季交易金額達到 508 億元；其中，建商購置土地金額達 443 億元，季增率 82%，並寫下近 5 年首季交易的新高，雖然其中 136 億元由遠雄購置高雄美術館區土地的單筆交易所貢獻，但指標建商的大動作布局仍是房市重要風向球指標。土地交易區域方面，高雄市以 237 億元排名第一，除了遠雄，上市櫃建商的聯上、京城、愛山林等建商在本季皆購入高雄土地，反映著建商對於高雄科技聚落發展的信心。