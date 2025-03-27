〈房產〉資金緊縮致市場趨悲觀 研調：3月消費者購屋信心創55個月新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-27 11:32

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由中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數 (CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2025 年 3 月的調查結果為 99.56 點，較上月的 100.28 下降 0.72 點，購屋信心不僅落入低於 100 的悲觀區間，且指標創下近 55 個月新低紀錄。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，自從去年 9 月央行實施第七波信用管制後，消費者信心就呈現下滑趨勢，雖然年初因年終獎金進帳、軍公教加薪、房貸水位稍降，使 1、2 月的指數微幅反彈，然而 3 月先有台積電宣佈將增加赴美投資，引發國人對台積電在台佈局的疑慮；接著又傳出部分行庫放貸內控趨嚴；且央行理監事會議雖無第八波管制，卻強調將持續進行專案金檢，去槓桿化的態度仍積極，在訊息面的多方干擾下，房市觀望心態更趨濃烈，導致 3 月消費者信心指數寫下近 55 個月的低點。

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周鶴鳴指出，在大環境仍處於緊縮格局下，當前房市不僅貸款成數低，融資成本也較過往明顯提高，根據央行公布的資料，現今不動產放款的平均利率幾乎都超過 2.5%，買家不但要準備更多的自備款，每月繳款金額也因利率提高而加壓，若收入沒有顯著成長，民眾的購屋意願恐怕還會在低檔徘徊一陣子，而總體經濟市場也會受美國總統川普的施政牽動，不確定性較高，因此 2025 年房市可說是鴨子划水，銷路推進緩慢，價格也將盤整。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於官方嚴控資金流量，所以房市「有錢當老大」的態勢將更鮮明，市場也浮現三大趨勢。首先是「單一自住為王」，受新青安政策保障，單一自住買盤貸款條件相對好，進軍房市的意願較高，金管會數據也顯示，現今購置住宅貸款超過 6 成來自原本無殼的首購客，因此單一自住者對市場的影響力將進一步放大。