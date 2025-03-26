〈房產〉2024年台北億元級豪辦交易 信義區核心這棟最熱
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-26 12:30
台北市商辦需求熱絡，信義計畫區「統一國際大樓」，去年底交易高樓層戶，成交總價約 7.68 億元，包含 6 個車位坪數共 430.15 坪，換算單價約 222.8 萬元，創下全台商辦單價新高紀錄。
此外，台北士林區豪辦「欣翰士林官邸」，2024 年底有買方一口氣買下同層兩戶，低樓層兩戶總計 3.4 億元，總坪數共 415.14 坪，換算單價分別為 95.9 萬元、96.1 萬元。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，政府打炒房以住宅為重點，對商用不動產的限制較少，私法人購買商辦免經許可，加上國內產業發展仍活絡，精華區豪辦近年的租金水位又持續上揚，因此有自用需求的企業，在商用市場購屋佈局的仍屬積極。
房仲業者統計 2024 年台北億元商辦交易量前三名，由士林豪辦「欣翰士林官邸」9 筆奪冠，第二名為內湖「興富發 T1」5 筆，第三名則是中山區「大直豐匯」、「國票金控大樓」各成交 3 筆。
陳定中説，「欣翰士林官邸」坐落北士科、內科兩大產業聚落的中間點，且捷運交通便利，對企業洽公頗有優勢，單戶百坪起跳的大器規劃，也符合企業設立總部的需求。加上北士科內已落成的商辦建案仍不多，使該案對有立即性自用需求的企業更具吸引力，特別是具地緣性的買家，對區域發展的認同度高，深化耕耘的態度也更踴躍。
第一建經研究中心副理張菱育指出，億級辦公室交易買方多半是上市櫃公司，或是大型科技業主，空間坪數需求高。內科的產業聚落群聚效應高，但供給飽和，商辦供給延伸到外圍潭美段、舊宗段，以及大直商圈，且這類新型商辦規劃既有上千坪大坪數，也有百坪戶別，提供大企業總部規劃，或潛力新創產業進駐，佈局上具彈性，成為商辦市場的新焦點。
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