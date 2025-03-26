〈房產〉中山、萬華成北市小宅交易熱區 每2件交易就有1件是小宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-26 12:08

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台北市房價高昂，小坪數住宅受到歡迎，市場熱度持續升溫。房仲業者根據實價登錄資料，統計近五年台北市各行政區 25 坪以下住宅交易占比及房價。數據顯示，中山區與萬華區小宅交易最熱，占比雙雙突破 50%，已成區域主力產品。

此外，大同區小坪數住宅交易占比也逼近五成，較 2020 年增長 17.6 個百分點。而大安區與中正區小宅房價則最為昂貴，每坪單價突 100 萬元。

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2024 年台北市 25 坪以下住宅交易占比最高的區域分別為中山區的 51.3% 與萬華區 50%，亦即每兩件住宅交易，就有一件是小宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，中山區為台北市核心區域，商圈成熟多元，捷運與公車路網密集，使其成為年輕與單身族群的購屋熱點；由於該區房價較高，小宅產品因此獲得首購族與投資客青睞，尤其是電梯大樓與捷運沿線物件最為搶手，建商亦多推出小宅產品。

而萬華區的部分，陳金萍指出，該區因鄰近蛋黃區，具備完善生活機能與相對親民的房價，成為預算有限購屋族的首選，吸引不少希望入主北市門牌的年輕、小資購屋族群進場，因此市場對於小坪數住宅的需求仍相當多。

此外，大同區小坪數住宅交易占比從 2020 年的 29.6% 大幅上升至 47.2%，成長幅度高達 17.6 個百分點，為全市增幅最多的區域。陳金萍表示，大同區交通網絡與生活機能完善，房價相較周邊蛋黃區區更具優勢，加上危老重建與西區門戶計畫等政策帶動，小宅推案眾多，推升交易熱度。