〈房產〉永慶：全年房市呈現緩跌格局 兩重大變數影響深

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-25 19:40

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房貸緊縮且信用管制未鬆綁，永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (25) 日指出，2025 年房市呈現緩跌格局，同時，美國政府的新關稅措施及貿易政策，加上來自全台今年 13-14 萬戶新交屋潮壓力，將是影響全台房市走勢的兩大變數。

根據「政大永慶即時房價指數」顯示，在第七波信用管制與銀行房貸緊縮影響下，2024 年第四季房市交易降溫，屋主降價促成交，造成上一季房價指數由漲轉跌，但 2025 年第一季呈現買賣雙方價格認知拉鋸，七都房價指數季增均在正負 1% 內，房價陷入盤整。進一步觀察七都房價指數變化，台北、台中仍較 2024 年第四季下跌，跌幅為 0.6% 與 0.9%，台南持平，其餘四大都會區房價微幅走揚 0.1% 至 0.4%。

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葉凌棋指出，2025 年影響全台房市走勢有兩大因素。第一爲美國產生的關稅或其他政策，影響全球或台灣經濟景氣，若有巨大的負面影響，恐怕會衝擊房市信心。

同時，2025 年有 13-14 萬戶新屋將交屋，由於過去幾年房價飆漲過多，可能會有部分屋主願意在新成屋讓利出場，每一個案會有約 10-15% 的轉售量，這些新交屋成屋也可能導引房市的向下修正。