華友聯聯手台灣三井合資台南及高雄兩開發案總銷逾110億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-26 20:51

‌



台北市南港 LaLaport3 月 20 日的開幕，吸引大批人潮，而日本三井不動産集團在台投資的現地法人台灣三井不僅興建購物中心，今 (26) 日再度與建商華友聯 (1436-TW) 簽訂合資契約，聯手在南台灣推出台南、高雄住宅案，分別位於歸仁區沙崙、亞灣區，總銷將超過 110 億元。

這是台灣三井與華友聯繼 2022 年雙方第一次合作高雄衛武營案後，雙方的再度攜手在南台灣投資建案。今天由華友聯開發董事長陸炤廷、以及台灣三井不動產董事長久一康洋就合資案簽約。

‌



華友聯與台灣三井合資，每一個案將分別成立合資公司執行投資開發，台南案設立「華慶開發」、高雄開發案設立「華漢開發」，均以該公司名義進行住宅開發，其中股權由華友聯占 51%、由台灣三井占 49%。