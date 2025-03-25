加拿大航空業警告：新一輪關稅將推高引擎維修和零件成本

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-25 19:51

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路透周二 (25 日) 報導，隨著美國關稅升級和加拿大報復性關稅的預期，航空業貿易組織警告，從飛機零部件到引擎維修的成本可能會上漲。美國總統川普政府計劃於 4 月 2 日啟動一輪新的報復性關稅，這將加劇已對鋼鐵和鋁材進口徵收 25% 關稅的貿易爭端，並引發加拿大的反擊。

儘管有報導指出某些行業特定的商品可能會被排除在外，但加拿大已開始就針對 1,250 億加幣 (約 873.1 億美元) 美國商品的報復性關稅進行磋商。

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蒙特婁航空協會 (Aero Montreal) 總裁 Melanie Lussier 表示，加拿大提議的報復性關稅將涵蓋一些美國製造的零部件，如感測器，這些零部件難以從其他國家採購，因為必須符合安全認證要求。

航空公司將於周二在蒙特婁舉行的行業供應鏈峰會上討論這些關稅可能帶來的影響。Lussier 向路透表示：「這可能是災難性的，成本上升、生產力損失、競爭力下降。最終，所有人都將付出更多，包括美國人和加拿大人，最終受害者是乘客。」

Lussier 強調，蒙特婁航空協會並不尋求對加拿大報復性關稅的豁免，但希望某些美國產品能從名單中刪除。2023 年，航空業對加拿大國內生產毛額 (GDP) 的貢獻接近 290 億加幣。

尋找既能打擊美國又不會損害本國產業的報復性關稅是一個挑戰。歐盟曾在川普威脅對歐洲烈酒徵收 200% 關稅後，推遲對美國波本威士忌、葡萄酒和衛生紙的 50% 關稅。

新任加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 已承認，由於加拿大經濟規模較小，進行等額報復的手段是有限的。加拿大創新部表示，政府正在採取措施，減少反制措施對加拿大工人和企業的影響，並考慮提供特殊的豁免請求。

儘管航空業供應鏈高度整合，但由於購買的長期預訂和遵守美國 - 墨西哥 - 加拿大協定 (USMCA)，該行業尚未受到太大影響。

飛機製造商龐巴迪公司 (Bombardier) 執行長近期表示，儘管目前美國對鋼鐵和鋁材徵收的關稅以及加拿大對這些金屬和膠水等的報復性措施對加拿大商用噴氣機製造商的影響較小。但 AeroDynamic Advisory 的分析師 Kevin Michaels 警告，僅對鋁材的關稅就將使航空業損失至少 5 億美元。