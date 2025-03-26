蘋果WWDC 2025日期確定！6月9日至13日線上舉行

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-26 01:43

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蘋果 (AAPL-US) 周二 (25 日) 公布其 2025 年第 36 屆全球開發者大會 (WWDC 2025) 將於 6 月 9 日至 13 日 (周一至周五) 舉行。與 2020 年以來的每屆大會一樣，今年的 WWDC 將主要以線上形式進行，對所有開發者免費開放。

大會將在 6 月 9 日的主題演講中揭開序幕，蘋果預計將展示一系列新作，包括 iOS 19、iPadOS 19、macOS 16、tvOS 19、watchOS 12 和 visionOS 3 等作業系統更新。這些新系統將帶來諸多創新功能，開發者將有機會學習如何將這些功能融入到自己的應用中。

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儘管 WWDC 2025 是線上大會，蘋果將為部分開發者和學生提供一個特別的現場活動。這場現場活動將於 6 月 9 日在蘋果園區舉行，受邀者將能夠親自觀看主題演講和平台狀態更新，並有機會與蘋果員工面對面交流。

此次活動的參與者將通過隨機抽籤選出，申請者必須是蘋果開發者計畫會員、蘋果創業者營地校友、Swift 學生挑戰賽的歷屆獲獎者或蘋果開發者企業計畫會員。

儘管蘋果目前在人工智慧 (AI) 領域面臨競爭對手的挑戰，但預估此次 WWDC 不會將焦點放在 AI 技術的重大更新上。

根據外媒報導，今年的重點將是蘋果作業系統的全面重新設計，這將包括 iOS 19、iPadOS 19 和 macOS 16 的重大改進。蘋果在過去幾年內的 WWDC 大會中，曾介紹過多項革命性創新，例如去年的 Apple Intelligence 以及前幾年推出的 Vision Pro 和 2020 年改用自家處理器取代英特爾 (INTC-US) 處理器。

蘋果計劃在大會開幕前，透過蘋果開發者應用程式和蘋果開發者網站提供更多有關 WWDC 2025 的詳盡資訊。隨著大會的臨近，開發者和學生將能夠深入解蘋果即將推出的創新技術和新工具，並有機會在會後將這些新功能應用到自己的開發項目中。

此外，蘋果還將在今年的 Swift 學生挑戰賽中宣布獲獎者，並邀請 50 名傑出獲獎者前往位於庫比蒂諾的蘋果總部，參加一系列為期數天的專業體驗活動。