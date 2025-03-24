〈房產〉全台公益出租房屋向上突破17萬戶 這都公益房屋數冠全台

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-24 12:21

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囤房稅 2.0 成了公益出租人推手，房仲業者據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023 年全台有超過 17.3 萬戶房屋減徵，年增 37.4%，和公益出租人上路後第一年的 2018 年 4.3 萬戶相比，更是成長逾 2 倍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公益房東的增加，主要透過兩大手段，一為透過「租金補貼」讓房東自動轉為公益出租人，另外一個則是「囤房稅」促使房東主動申報，減輕稅負，因此 2017 年初住宅法修正案上路，公益出租人正式法制化並提供租稅優惠，此後政府也擴大辦理租金補貼，使公益房東數量逐年增加。

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進一步觀察，公益出租房屋集中在六都，目前達 14.6 萬戶，占比逾 8 成。各縣市當中，台中的戶數將近 4.3 萬戶，居全台之冠，年增 66.3% 也是六都之最。而租金高昂的台北市，年增僅 7%，公益出租房屋的成長速度為六都之末。

張旭嵐指出，台北市的公益房屋成長速度不及其他都會，一來是台北市的新供給量長年就比其他五都還少，能釋出到租屋市場的住宅相對有限；加上台北市的租金水位高，申請租金補貼的家庭成員每人月均所得上限為 5.8 萬，相對台北市一般家庭房型租金至少在 2.8-3 萬左右，幾乎占收入的一半，所以排富後，2023 年租金補貼核准數戶僅 5 萬多戶，排名六都倒數第二，僅高於台南，因此要靠租金補貼催生公益房東的力道也有限。且台北市的住宅屋齡多逾 30 年，老屋房屋稅基低，因此對部分台北市的房東而言，主動申報減稅的誘因也較薄弱。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，台中市公益出租房屋飆破 4 萬戶，一口氣超車新北市奪下全台之冠，主要是台中近年重劃區推案熱絡，新取得使照的住宅宅數，已連續五年拿下六都第一，市場供給多；加上新房子的房屋評定現值較高，連帶影響房屋稅金，因此在節稅考量下，新屋屋主成為公益房東的意願也較高。

此外，台中的租金行情比雙北便宜，大多數的租賃套雅房，月租金都低於綜所稅的 1.5 萬元免稅額，因此房東成為公益出租人，所得全額免稅的機會大，也讓台中屋主成為公益房東的態度較其他都會積極。