〈房產〉錢荒難解 近三年預售屋交易高達5.4兆元 交屋潮恐需「很多資金」

雖然台灣央行以金檢取代第八波房市信用管制措施，不過市場未來對於房貸資金需求仍很殷切，統計顯示，2022 年全台預售賣近 1.3 兆元，2023 年預售賣逾 1.7 兆元，2024 年預售賣近 2.4 兆元，近 3 年預售就賣約 5.4 兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。

‌



曾敬德表示，目前銀行還是傾向多收回房貸資金，寬限期到期有些就不給展延，希望快點回收本金，並且控管房貸資金申請流出的速度，且資金要留給首購族、都更與企業投資發展，不動產錢荒的狀況短時間難以大幅改善，預售端客戶也是必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的，可能就有貸款成數不足或不好借貸問題，未來一年資金問題仍是吃緊狀態。