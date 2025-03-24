〈房產〉錢荒難解 近三年預售屋交易高達5.4兆元 交屋潮恐需「很多資金」
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-24 15:43
雖然台灣央行以金檢取代第八波房市信用管制措施，不過市場未來對於房貸資金需求仍很殷切，統計顯示，2022 年全台預售賣近 1.3 兆元，2023 年預售賣逾 1.7 兆元，2024 年預售賣近 2.4 兆元，近 3 年預售就賣約 5.4 兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。
信義房屋不動產 (9940-TW) 企研室專案經理曾敬德表示，這波銀行的道德勸說自主改善計畫至少到今年第三季末，全台市場上房貸資金還是偏向緊縮，不過市場對於房貸資金需求仍殷切，現在部分建案交屋提供的方案中，受限銀行不是限額度就是限戶數，只能提供多家銀行方案擠額度，已經類似於交屋聯貸案，還有建案提供的 4-5 家貸款銀行中另包括農會方案，以避免客戶貸款碰壁。
統計顯示，2022 年預售全台銷售金額達近 1.3 兆，新北市成交金額最高達 2624 億元，台中市達 2466 億元，2023 年進一步增加到 1.72 兆元，新北市銷售達 3900 億元，台中市銷售達 3497 億元，2024 年全台預售大爆量，全年銷售金額高達 2.37 兆元，新北市熱賣 4204 億元，台中市更是熱賣到 5249 億元，光台中市與新北市就賣了快 1 兆元。
曾敬德表示，目前銀行還是傾向多收回房貸資金，寬限期到期有些就不給展延，希望快點回收本金，並且控管房貸資金申請流出的速度，且資金要留給首購族、都更與企業投資發展，不動產錢荒的狀況短時間難以大幅改善，預售端客戶也是必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的，可能就有貸款成數不足或不好借貸問題，未來一年資金問題仍是吃緊狀態。
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