〈房產〉北台灣房市急凍仍未回暖 住展風向球續亮衰退黃藍燈　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-20 10:56

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2 月分數 41.8 分較 1 月微增，但燈號維持衰退黃藍燈，冷氣團未解。其中指標預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數走升，成交組數、待售建案數分數下降，議價率持平。

市調機構住展發言人陳炳辰指出，今年農曆年節假期較早，進入 2 月則多已恢復日常作息，建商也著手新案推行，風向球供給面指標預售屋推案量、新成屋戶數都見月增，新成屋戶數為 500 多戶，較前月的 100 多戶明顯成長，新北市三重區二重疏洪道左岸、桃園市小檜溪重劃區的逾百戶新案為主要拉抬個案，即便房市走冷，先建後售案卻早已規畫興建，也成為不得不推的一種狀態。

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北台灣 2 月預售屋推案量達 600 多億元，月增 200 多億元，比起去年熱況時期單月多破千億元，回溫不算強勢，以台北市南港區的百億元商辦案為亮點，住宅方面只有新北市中和區積穗生活圈新案逾 50 億元，其餘未及，不少建商仍採保守心態，除了轉攻 329 檔期，甚至多有開案時間不明確，傳統房市旺季的上半年恐凶多吉少。

同時，在需求上，即便追蹤指標建案每週平均來客組數有所增加，由 1 月的 14 組回升到 17 組，但比對一般來說都在 20 多組，房市盛況至多為 30 多組，狀態仍未轉佳，且平均成交組數每週是 1.1 組，又比前月下修，僅台北市文山區、新北市三重區的指標個案有所表現。

市場期待的降價則依舊落空，開價與成交價之間的距離仍在一成以內，縱使建商不再創高價，房價該多少卻也一毛不減，不買拉倒，降價免談。台北市與桃園市的議價率稍高，台北市的首都效益，與桃園市話題地帶讓建商價碼難與市況妥協，買氣卻往低價案走，逐步挑戰議價空間。

陳炳辰分析，眼下環境低檔盤旋，銀行業者承做房貸還是謹慎，市場資金也因國際經濟局勢顛簸，短期不易重振買氣，雖然 329 檔期傳可觀新案量體，乃屬個案拉抬所致，後況曖昧，包括位於新北市二重疏洪道重劃區，或是新店溪畔指標案，和桃園市青埔公園宅、A7 生活圈在地品牌建商案，以及新竹市區資產活化案，皆持續只聞樓梯響。未來除了且看且走的推案態勢，與萬變不離其宗的低首付、付裝潢、送贈品的促銷方式，另也有可能改建案規格符合主流，或分期推出降低風險，房市將再深陷五里霧一段時間。