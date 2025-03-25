〈陸股盤後〉財政部喊支持全方位擴大內需 市場不領情 兩大指數走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-25 16:30
中國股市深證成指和創業板指周二（25 日）收盤同步走低，上證指數持平，中國財政部表示，要支持全方位擴大國內需求，大力提振消費，但市場並未領情。
上證指數周二收報 3,369.98 點，跌 0.00%。深證成指收報 10,649.08 點，跌 0.43%。創業板指收報 2,145.48 點，跌 0.33%。
半導體、汽車、媒體、保險、券商等類股走低，海洋經濟、算力概念股回落；煤炭、化工、電力、有色、燃氣族群集體拉升。
中國財政部周一發布 2024 年財政政策執行情況報告，提及 2025 年財政政策要更加積極，支持全方位擴大國內需求，大力提振消費。
財政部還提出以下要點：
一是要加大民生保障力度，多渠道增加居民收入。
二是推進實施提振消費專項行動，加大消費品以舊換新支持力度。
三是適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金和城鄉居民基本醫療保險財政補助標準等。
四是推進實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動、公路水路交通基礎設施數位化轉型升級，推動降低全社會物流成本。
五是積極擴大有效投資。統籌用好各類政府投資資金，聚焦關鍵領域和薄弱環節加大投資力度。合理安排政府債券發行，加快政府債券資金預算下達，儘早形成實物工作量。
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