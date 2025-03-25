〈陸股盤後〉財政部喊支持全方位擴大內需 市場不領情 兩大指數走低

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一是要加大民生保障力度，多渠道增加居民收入。

二是推進實施提振消費專項行動，加大消費品以舊換新支持力度。

三是適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金和城鄉居民基本醫療保險財政補助標準等。

五是積極擴大有效投資。統籌用好各類政府投資資金，聚焦關鍵領域和薄弱環節加大投資力度。合理安排政府債券發行，加快政府債券資金預算下達，儘早形成實物工作量。