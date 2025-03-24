現代汽車將宣布200億美元投資計畫 進軍美國電動車市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-24 23:00

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美媒《CNBC》周一 (24 日) 報導，南韓現代汽車 (Hyundai) 計劃在美國進行 200 億美元的投資，這項計畫包括在路易斯安那州建設一座價值 50 億美元的鋼鐵廠，並擴大其在美國的電動車生產能力。這項重大投資將於周一由美國總統川普、現代汽車董事長鄭義宣 (Euisun Chung) 及路易斯安那州州長藍德瑞 (Jeff Landry) 共同宣布。

根據消息人士透露，這座鋼鐵廠將招聘約 1,500 名員工，並生產下一代鋼材，這些鋼鐵將用於現代在美國的兩座汽車廠，專門生產電動車。這項投資意味著著現代在美國市場的進一步擴張，並增強其在全球電動車市場上的競爭力。

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現代汽車執行長穆尼奧斯 (José Muñoz) 表示，為了應對關稅政策，公司最好的策略就是「加強本地化生產」。目前，現代在美國已有兩座主要的汽車工廠，分別位於阿拉巴馬州和喬治亞州。此次，現代汽車還預估將在喬治亞州開設第三座汽車工廠，進一步加強其在美國市場的競爭地位。

除了投資計畫，現代汽車的宣布也涉及美韓貿易關係的背景。美國與韓國之間存在貿易赤字，並且在 3 月初，川普曾指責韓國對美國出口徵收的關稅過高，達到美方關稅的 4 倍。然而，韓國政府則回應表示，根據兩國的自由貿易協定，韓國對美國進口商品的實際關稅率僅為 0.79%。

雖然白宮尚未就此次投資計畫發表評論，但白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 在周一早些時候通過社群媒體發表了一則推文，強調此項投資計畫將為美國創造更多工作機會和財富，並感謝川普政府的經濟政策。