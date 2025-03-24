現代汽車將宣布200億美元投資計畫 進軍美國電動車市場
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-24 23:00
美媒《CNBC》周一 (24 日) 報導，南韓現代汽車 (Hyundai) 計劃在美國進行 200 億美元的投資，這項計畫包括在路易斯安那州建設一座價值 50 億美元的鋼鐵廠，並擴大其在美國的電動車生產能力。這項重大投資將於周一由美國總統川普、現代汽車董事長鄭義宣 (Euisun Chung) 及路易斯安那州州長藍德瑞 (Jeff Landry) 共同宣布。
根據消息人士透露，這座鋼鐵廠將招聘約 1,500 名員工，並生產下一代鋼材，這些鋼鐵將用於現代在美國的兩座汽車廠，專門生產電動車。這項投資意味著著現代在美國市場的進一步擴張，並增強其在全球電動車市場上的競爭力。
這一消息的公布恰逢許多跨國企業急於在川普政府的貿易政策壓力下，提前擬定美國本土化生產計畫，避免未來可能出現的貿易戰。近期，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和日本的軟銀在內的外國企業，都已經向白宮提交了類似的大規模美國本土化計畫。
現代汽車執行長穆尼奧斯 (José Muñoz) 表示，為了應對關稅政策，公司最好的策略就是「加強本地化生產」。目前，現代在美國已有兩座主要的汽車工廠，分別位於阿拉巴馬州和喬治亞州。此次，現代汽車還預估將在喬治亞州開設第三座汽車工廠，進一步加強其在美國市場的競爭地位。
除了投資計畫，現代汽車的宣布也涉及美韓貿易關係的背景。美國與韓國之間存在貿易赤字，並且在 3 月初，川普曾指責韓國對美國出口徵收的關稅過高，達到美方關稅的 4 倍。然而，韓國政府則回應表示，根據兩國的自由貿易協定，韓國對美國進口商品的實際關稅率僅為 0.79%。
雖然白宮尚未就此次投資計畫發表評論，但白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 在周一早些時候通過社群媒體發表了一則推文，強調此項投資計畫將為美國創造更多工作機會和財富，並感謝川普政府的經濟政策。
截稿前，現代汽車方面則未對此次投資計畫做進一步評論。
隨著美國電動車市場的快速發展，現代在美國的擴張不僅能夠加強其在當地市場的占有率，還有望與特斯拉 (TSLA-US) 等競爭對手展開更激烈的較量。
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