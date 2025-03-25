美俄烏談了28小時 俄烏衝突仍未降級

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-25 08:10

‌



當地時間周一（24 日）晚間，俄羅斯和美國代表團在沙烏地阿拉伯首都利雅德的會談結束，談判超過 12 個小時，加上周日烏美在沙國的會談，兩次會談總共耗時超過 28 小時。

《俄新社》援引相關人士的話報導，雙方將於周三公布聯合聲明，但據《塔斯社》報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一表示，俄美代表團沒有計劃在會談結束後簽署任何文件。

‌



此外，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於周二接受俄媒採訪時說明俄美接觸的若干內容。

俄羅斯和美國代表團周一在利雅德舉行會談。據此前消息，俄方將此次會談稱為「專家級磋商」。

佩斯科夫周日則表示，兩國將主要討論俄羅斯總統普丁是否同意恢復黑海糧食協議倡議。

美國總統國家安全事務助理華爾茲周日在接受媒體採訪談時說，在川普總統與普丁通話後，雙方達成了針對空中基礎設施的停火協議。

他說，美國將討論黑海海上停戰，以便雙方能夠恢復糧食、燃料運輸，並重啟黑海貿易往來。接著美國將著手討論前線停火問題和永久性和平方案。