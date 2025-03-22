阿聯承諾十年內投資1.4兆美元 加強與美國經濟合作

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-22 01:00

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白宮官員周五 (21 日) 表示，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 已承諾在未來 10 年內向美國投資 1.4 兆美元，這一新框架將大幅增加阿聯對美國經濟的現有投資。投資領域涵蓋人工智慧 (AI) 基礎設施、半導體、能源及美國製造業等多個重要領域。

該協議的達成源自於美國總統川普於本周二與阿聯國家安全顧問塔赫農 (Sheikh Tahnoon bin Zayed) 在白宮橢圓形辦公室的會議，以及美國副總統范斯 (JD Vance) 與阿聯代表團，包括阿聯主權財富基金和企業高層的晚宴。

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根據協議條款，阿聯最大的主權財富基金 ADQ 與美國能源資本合作夥伴 (Energy Capital Partners) 宣布啟動一項價值 250 億美元的美國專案計畫，將投資於能源基礎設施和資料中心。

此外，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 的國際投資部門 XRG 也宣布，將通過對位於德州的 NextDecade 液化天然氣出口設施的投資，支持美國天然氣生產與出口。這一投資計畫是阿聯在能源領域進一步加深對美國經濟合作的一部分。

白宮官員表示，這些公司還計劃在美國的天然氣、化學品、能源基礎設施及低碳解決方案等領域進行重大投資，進一步促進兩國在各個經濟領域的合作。