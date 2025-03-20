鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為20.03元
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.19元下修至-0.2元，其中最高估值0.05元，最低估值-1.31元，預估目標價為20.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.05(0.05)
|0.54
|0.77
|最低值
|-1.31(-1.31)
|-0.26
|0.09
|平均值
|-0.28(-0.27)
|0.15
|0.39
|中位數
|-0.2(-0.19)
|0.13
|0.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.08億
|215.04億
|194.73億
|最低值
|100.20億
|129.52億
|158.24億
|平均值
|117.85億
|155.89億
|177.14億
|中位數
|115.95億
|149.89億
|182.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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