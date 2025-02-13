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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADRPUK-US的目標價調升至27.6元，幅度約7.5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)提出目標價估值：中位數由25.68元上修至27.6元，調升幅度7.5%。其中最高估值39.99元，最低估值17.37元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Prudential plc - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Prudential plc - ADR今(13日)收盤價為18.17元。近5日股價上漲7.5%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PUK市場預估目標價

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Prudential plc - ADR18.31-0.05%

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