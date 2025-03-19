Google推出Pixel 9a 迎戰蘋果iPhone 16e
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-19 23:10
Google(GOOGL-US)周三 (19 日) 推出重新設計的平價機款 Pixel 9a，並升級處理器和電池續航時間。該款手機定價為新台幣 16,490 元起(以下單位皆同)，與去年推出的 Pixel 8a 相同，台灣到貨時間仍未公開，不過 Google 官網已經有手機詳細資訊。
蘋果 (AAPL-US) 推出 iPhone 16e 不到 1 個月，Google 就端出 Pixel 9a，較勁意味相當濃厚。在當前的定價情況下，Pixel 9a 比 iPhone 16e 便宜 5,410 元，外媒報導指出，兩款產品的規格相似，唯一區別在於 Google 手機的相機更為強大。
儘管 Google 的 Pixel 手機因其人工智慧 (AI) 功能和與 Google 服務的整合贏得了一部分顧客的青睞，但一直未能在蘋果和三星主導的高端市場中占據一席之地。不過，平價機型幫助 Google 緩慢擴大其市占。根據 IDC 的數據，Google 在去年的第三季創下了「有史以來最高的智慧手機銷量」。
除升級的內部硬體，Pixel 9a 也帶來了全新的設計，邊緣採用平邊設計，與去年推出的高階 Pixel 9 相似，背面也改為平整，移除先前型號的相機凸起。
手機背面配置了兩顆相機：一顆 4,800 萬像素的主鏡頭和一顆 1,300 萬像素的超廣角鏡頭。雖然主鏡頭的像素數從 8a 的 6,400 萬降至 4,800 萬，但 Google 表示新系統能夠進一步提高進光量，並加入微距聚焦模式。
Pixel 9a 配備一塊略大於 8a 的螢幕，從 6.1 吋升級至 6.3 吋，而 iPhone 16e 螢幕則較小，為 6.1 吋。Pixel 9a 的螢幕在戶外可達到 2,700 尼特的亮度，較 8a 的 2,000 尼特有所提升，電池續航方面也從 24 小時增長至 30 小時。使用省電模式時，續航可達 100 小時，超過先前宣稱的 72 小時。
Pixel 9a 提供四種顏色選擇：曜石黑、陶瓷米、鳶尾紫和莓果粉，售價 16,490 元起，內建 128GB 儲存空間，還提供 256GB 儲存版本。該機型搭載 Google 新一代 Tensor G4 處理器，是首款使用此處理器的 Pixel 手機，並且水準更高的防塵防水功能，從 IP67 升級為 IP68。
這款 Pixel 9a 展現 Google 在預算型手機市場的競爭力，尤其是在與 iPhone 16e 的正面對抗中，進一步擴大其在全球手機市場的影響力。
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