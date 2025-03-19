Google推出Pixel 9a 迎戰蘋果iPhone 16e

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-19 23:10

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Google(GOOGL-US)周三 (19 日) 推出重新設計的平價機款 Pixel 9a，並升級處理器和電池續航時間。該款手機定價為新台幣 16,490 元起(以下單位皆同)，與去年推出的 Pixel 8a 相同，台灣到貨時間仍未公開，不過 Google 官網已經有手機詳細資訊。

圖：Google

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蘋果 (AAPL-US) 推出 iPhone 16e 不到 1 個月，Google 就端出 Pixel 9a，較勁意味相當濃厚。在當前的定價情況下，Pixel 9a 比 iPhone 16e 便宜 5,410 元，外媒報導指出，兩款產品的規格相似，唯一區別在於 Google 手機的相機更為強大。

儘管 Google 的 Pixel 手機因其人工智慧 (AI) 功能和與 Google 服務的整合贏得了一部分顧客的青睞，但一直未能在蘋果和三星主導的高端市場中占據一席之地。不過，平價機型幫助 Google 緩慢擴大其市占。根據 IDC 的數據，Google 在去年的第三季創下了「有史以來最高的智慧手機銷量」。

Pixel 9a 內建 AI 助理 Gemini，簡化生活大小事。圖：Google

除升級的內部硬體，Pixel 9a 也帶來了全新的設計，邊緣採用平邊設計，與去年推出的高階 Pixel 9 相似，背面也改為平整，移除先前型號的相機凸起。

手機背面配置了兩顆相機：一顆 4,800 萬像素的主鏡頭和一顆 1,300 萬像素的超廣角鏡頭。雖然主鏡頭的像素數從 8a 的 6,400 萬降至 4,800 萬，但 Google 表示新系統能夠進一步提高進光量，並加入微距聚焦模式。

Pixel 9a 配備一塊略大於 8a 的螢幕，從 6.1 吋升級至 6.3 吋，而 iPhone 16e 螢幕則較小，為 6.1 吋。Pixel 9a 的螢幕在戶外可達到 2,700 尼特的亮度，較 8a 的 2,000 尼特有所提升，電池續航方面也從 24 小時增長至 30 小時。使用省電模式時，續航可達 100 小時，超過先前宣稱的 72 小時。

Pixel 9a 提供四種顏色選擇：曜石黑、陶瓷米、鳶尾紫和莓果粉，售價 16,490 元起，內建 128GB 儲存空間，還提供 256GB 儲存版本。該機型搭載 Google 新一代 Tensor G4 處理器，是首款使用此處理器的 Pixel 手機，並且水準更高的防塵防水功能，從 IP67 升級為 IP68。