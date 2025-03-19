〈輝達GTC〉GB300、CPO交換器與AI PC三大亮點 外資點名這些供應鏈台廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-19 18:01

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輝達 (NVDA-US) 今 (19) 日於 GTC 上展示眾多技術進展與新產品，外資認為，此次 GTC 最重要為三大產品，包括 Blackwell Ultra (GB300)與相關伺服器機櫃、 Quantum-X 及 Spectrum-X 矽光子共同封裝光學 (CPO) 網路交換器以及個人 AI 電腦 DGX Spark/DGX Station。

外資表示，輝達最新 GB300 針對對前代 GB200 的技術問題進行修正，透過結合兩塊 Bianca 主機板，讓每片模組可搭載四顆 Blackwell B300 GPU 晶片及兩顆 Grace CPU 晶片，進而簡化運算模組設計，降低系統複雜度並節省空間。

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另外，輝達此次也首度亮相自家的 CPO 產品，Quantum-X 及 Spectrum-X 矽光子共同封裝光學 (CPO) 網路交換器，預計將在 2025 下半年至 2026 上半年開始導入，相關供應鏈包括波若威 (3163-TW) 、上詮 (3363-TW) 等。

另外，隨著企業端和學術機構對 AI 運算需求上升，輝達此次也推出前身為 Project DIGITS 的 DGX Spark，以及由 GB300 平台打造的 DGX Station，瞄準 AI 開發人員、研究人員、資料科學家與學生採用 AI 桌機的需求。