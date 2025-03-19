〈輝達GTC〉亮相最新CPO交換器 台廠四家沾光

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-19 12:08

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輝達 (NVDA-US) 今 (19) 日凌晨於 GTC 大會正式推出 Quantum-X 及 Spectrum-X 矽光子共同封裝光學 (CPO) 網路交換器，可望大幅降低資料中心建置的成本與功耗，當中合作台廠包括台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、日月光投控(3711-TW)(ASX-US) 旗下矽品及波若威 (3163-TW) 等。

根據輝達此次揭露的技術藍圖顯示，Quantum-X 將於今年下半年登場，而 CPO Spectrum-X 則計畫於 2026 年下半年推出。

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輝達此次是首度展示其 CPO 技術產品，推動交換器每個接口的速度達成 1.6 Tbps，採用微環諧振器調製器 (Micro Ring Resonator Modulator, MRM) 技術，並採用台積電 SoIC 3D 封裝技術。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI 工廠是一種規模極大的全新級別資料中心，網路基礎設施必須重新改造才能跟上腳步，輝達將矽光子技術直接整合在交換器裡面，打破過去超大規模與企業網路所面臨的限制，為擁有數百萬顆 GPU 的 AI 工廠打開大門。