加拿大2月CPI超預期年升2.6% 銷售稅減免期結束加劇物價上漲壓力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-18 23:30

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加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (18 日) 公布數據顯示，加拿大 2 月通膨年增速意外攀升，並達到 8 個月以來新高。這一增幅主要受到 2 月中旬結束的銷售稅減免期影響，讓食品、餐飲、衣物和酒類等商品的價格出現明顯上漲。若未考慮這一減免期的結束，2 月的通膨率可能達到 3%，這接近加拿大央行 (BoC) 的目標範圍上限。

具體來看，加拿大 2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 1.1%，創下近 3 年來的最高單月增幅，年增速從 1 月的 1.9% 上升至 2.6%，超出市場預期的 2.2%。這一成長反映包括餐飲、衣物和酒類等多個主要類別價格的上漲。

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根據加拿大統計局的數據，餐飲食物價格在 2 月大幅上漲，成為推動通膨加速的主要因素，另外服裝和鞋類的價格也上漲 1.4%，而交通費用和住房成本分別上漲了 3% 和 4.2%。

除了整體通膨數據外，對加拿大央行來說更為關注的是核心通膨指標。根據加拿大央行的偏好指標——CPI - 中位數和 CPI - 修正指標 (不包括價格極端波動的項目)——在 2 月增幅也達到 2.9%，高於 1 月的 2.7%。這表明，核心物價壓力仍然存在，並且已經超出央行的預期範圍。

美國關稅與加拿大反制措施影響通膨

這一通膨數據對於加拿大央行的利率政策決策產生了影響。由於美國的關稅政策對加拿大出口造成了打擊，尤其是鋼鐵和鋁製品，導致加拿大經濟面臨進一步的成本壓力。加拿大政府的反制措施，包括對某些美國商品徵收關稅，可能會在未來幾個月進一步推高物價。

對於加拿大央行來說，當前的情況非常棘手。央行上周已經連續第七次降息，將基準利率降至 2.75%，以應對經濟不確定性。然而，隨著通膨壓力的加劇，市場普遍預期央行將暫停降息，並密切關注即將到來的關稅和經濟數據。

市場反應與未來預期

通膨數據公布後，加幣短暫觸及日內最高點，隨後回落至 1.4290 美元。加拿大兩年期公債殖利率上漲了約 5 個基點，達到 2.58%。

市場上，交易員對加拿大央行 4 月降息的預期有所下調，預期降息的機率從之前的 40% 降至約 25%。這表明，儘管經濟放緩的風險仍在，但由於通膨壓力加劇，央行可能會選擇觀望。

專家看法

專家指出，儘管部分價格上漲可能是由於銷售稅減免期結束造成，但關稅對通膨的影響將在未來幾個月進一步顯現。加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 經濟學家 Katherine Judge 表示，核心通膨指標的意外回升顯示，關稅對物價的影響尚未完全展現，這可能會讓加拿大的整體 CPI 在未來幾個月突破 3%。