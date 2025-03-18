鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為15.67元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值0.78元，最低估值0.59元，預估目標價為15.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.78(0.78)
|0.84
|0.96
|1.06
|最低值
|0.59(0.55)
|0.7
|0.8
|1.06
|平均值
|0.65(0.64)
|0.77
|0.89
|1.06
|中位數
|0.62(0.61)
|0.77
|0.91
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.89億
|47.27億
|53.26億
|56.18億
|最低值
|41.70億
|45.28億
|48.19億
|56.18億
|平均值
|41.97億
|45.88億
|50.49億
|56.18億
|中位數
|41.89億
|45.81億
|50.39億
|56.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.36
|0.28
|0.34
|0.44
|營業收入
|42.24億
|48.45億
|42.09億
|39.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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