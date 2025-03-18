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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為15.67元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值0.78元，最低估值0.59元，預估目標價為15.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.78(0.78)0.840.961.06
最低值0.59(0.55)0.70.81.06
平均值0.65(0.64)0.770.891.06
中位數0.62(0.61)0.770.911.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值42.89億47.27億53.26億56.18億
最低值41.70億45.28億48.19億56.18億
平均值41.97億45.88億50.49億56.18億
中位數41.89億45.81億50.39億56.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.360.280.340.44
營業收入42.24億48.45億42.09億39.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Tencent Music Entertainment Group - ADR(TME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTME

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