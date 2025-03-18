search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為8.72元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.72元，其中最高估值2.2元，最低估值1.14元，預估目標價為8.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.2(2.2)2.062.14
最低值1.14(1.14)0.911.61
平均值1.75(1.71)1.61.81
中位數1.72(1.65)1.581.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值335.32億325.66億315.81億
最低值277.70億265.69億261.29億
平均值306.97億293.60億287.07億
中位數307.09億294.71億285.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.222.033.612.141.78
營業收入138.38億215.80億292.61億284.66億309.51億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEC

相關行情

台股首頁我要存股
哥倫比亞國營石油公司10.362.27%

延伸閱讀


Empty