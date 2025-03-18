鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為8.72元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.72元，其中最高估值2.2元，最低估值1.14元，預估目標價為8.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.2(2.2)
|2.06
|2.14
|最低值
|1.14(1.14)
|0.91
|1.61
|平均值
|1.75(1.71)
|1.6
|1.81
|中位數
|1.72(1.65)
|1.58
|1.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|335.32億
|325.66億
|315.81億
|最低值
|277.70億
|265.69億
|261.29億
|平均值
|306.97億
|293.60億
|287.07億
|中位數
|307.09億
|294.71億
|285.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|營業收入
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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