〈房產〉首購當道且新青安強助攻 全台35歲以下青年房貸族5年增5成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-18 09:18

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年輕人買房就是敢衝，房仲業者彙整聯徵中心資料發現，2024 年全台 35 歲以下房貸族的申貸件數高達 7 萬 6986 件，占申貸總件數 22 萬 6594 件的 34%，該一占比創下自 2016 年以來的近 9 年新高，而且與 2020 年相比，短短 5 年間，全台年輕房貸族的申貸件數就大幅增加了 47.7%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，當前的貸款環境對首購族更加友善，加上新青安的助攻，未來年輕首購族仍將是房市消費的主力族群。

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莊思敏指出，近年來全台房價持續飆升，許多購屋民眾因擔憂「現在不買，未來只會更貴」的趨勢，而加快購屋腳步，特別是在新青安 2.0 政策上路後，更吸引許多年輕首購族將置產計劃提前。此外，在少子化的環境下，不少父母長輩選擇主動幫子女買房或贊助頭期款，這也使得年輕人進場買房的比重有明顯攀升。儘管近期銀行放貸條件收緊，但首購族影響程度相對較小，觀察市場現況，年輕首購族的購屋比例確實顯著增加，並成為市場上不容忽視的購屋主力。

莊思敏表示，隨著年輕首購族比例的提升，低總價、小坪數住宅的市場熱度也將持續升溫，一來，年輕人多以小家庭模式為主，對居住空間的需求較為精簡，二來，低總價產品搭配「新青安貸款」後，能大幅降低購屋門檻，讓年輕人也能輕鬆實現買房成家的夢想。除了價格與坪數考量外，多數年輕人也相當重視生活品質與便利性，因此，周遭生活機能便利、具備完善社區管理和豐富公設的大樓華廈，往往是首購族的首選。

莊思敏提醒，年輕人具備置產理財意識固然是好事，但進場前務必要審慎評估自身還款能力與財務規劃。首先，建議房貸族將房貸支出控制在月收入的三成以內，避免過高的貸款負擔擠壓到其他生活消費。