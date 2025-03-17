〈房產〉2024第四季起科學園區周邊房市落寞 高雄園區指數季跌近5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-17 16:01

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根據三大科學園區所在行政區的中古屋實價登錄資料，編製的 2024 年第四季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，2024 年第四季各大園區的中古屋房價指數與第三季相比，除台南園區持平 1% 外，高雄園區以季跌幅 4.7% 為最多，中科以 3.8% 的跌幅居次，竹科也有 3.% 的跌幅。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區為台灣科技發展的重要基地，大量產業進駐後帶動龐大的人才需求，吸引不少人口湧入，帶動區域房市發展，購屋需求走升。不過，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，科學園區周邊買氣也受影響，房市熱度明顯降溫。此外，目前多數民眾對於房價上漲預期已扭轉，轉而開始期待房價下修而放緩購屋腳步，因此出價也較為保守，使 2024 年第四季的「政大永慶科學園區中古屋房價指數」有所修正。

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至於跌幅最大的高雄園區，郭翰分析，高雄園區近年來受益於台積電設廠的投資，帶動當地的經濟發展，園區周邊土地與房屋價格飆漲，房價有所支撐。然而，在近期政策影響持續下，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，使近年來漲多的房價亦開始反轉。

至於新竹與台中科學園區指數變化，郭翰指出，中科近年來隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步建設下，推升當地購屋需求。不過，從去年下半年開始受政策衝擊下，除了交易量萎縮外，因當地房屋供給量大，房價修正壓力也會較大，因此 2024 年第四季園區指數跌幅也較竹科深。

至於台南科學園區，郭翰指出，近年來台南園區受惠於台積電設廠投資，當地房價急漲，而薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，使消費者已難以再追價。2024 年第三季台南園區指數就已開始呈現下跌，而第四季指數與第三季相比，持平 1%，顯示目前當地房價仍呈盤整格局。

郭翰並指出，目前市場的交易關鍵是價格，買賣雙方對於價格認知仍在磨合當中。再加上現階段房市為自用當道市場，剛需強勁的地區房價支撐性較強，修正幅度可能有限，但若是過去過度炒作或是供給量大的區域，房價下修空間可能較大，區域將因供需變化呈現截然不同的房價變化。