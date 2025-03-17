〈房產〉房貸難 去年Q4授信額度及成數都下滑 樣本數縮水近4成
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-17 16:27
台灣央行去年 9 月底祭出第七波限貸令後，許多購屋族動彈不得，房仲業者觀察聯徵中心資料，去年房貸授信狀況，樣本數從第三季的 4392 件到第四季減少至 2784 件，季減 36.3%，平均授信額度也下降 45 萬元，核貸成數減少 1.7 個百分點，鑑估值和建物面積也都下滑。
其中，唯一上升的是貸款利率，增加 0.1 個百分點，顯示央行出手，對房市有明顯降溫的作用。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行第七波信用管制去年 9 月啟動後，銀行審核速度和標準的趨向嚴格，透過利率門檻來過濾客戶，換屋族觀望下，只剩新青安還貸得動，順利申貸的物件也都偏向低總價、小坪數，因此建物面積和鑑估值都縮水。
進一步觀察去年第四季各年齡層和貸狀況，以 40-50 歲的申貸人為主力，占 33%，核貸成數以 30 歲以下購屋者最高，達 71.7%，利率則是 60 歲以上最高，達 2.48%。
張旭嵐分析，資深購屋族經濟能力強，購屋總價高，多屬於第二屋置產的非首購類型，因此核貸利率和成數條件都較嚴苛；而其中也不乏舊屋轉貸或預售屋完工申貸，由於進入貸款階段的房價已經增值，因此鑑估成數都比原始合約價略高。至於青年首購族，仍可爭取最高 8 成的新青安貸款，所以整體的核貸成數相對突出。
由於目前台灣央行加強金檢，銀行內控標準也提高，張旭嵐提醒購屋今年有意購屋的自用族群，自行評估收支比先以 50% 來估算，也就是將房貸金額，以及其他學貸信用卡等每月需繳的固定負債支出，控制在在每月收入的一半以內，核貸機率和成數條件才比較高。
第一建經研究中心副理張菱育指出，目前市場關心本周理監事會議是否會有第八波信用管制？ 由於目前住宅貸款餘額、五大行庫新承作放款金額的增速已趨緩，建築貸款餘額自去年第四季以來更持續下降，而 1 月新青安房貸受理戶數 3393 戶，是上路以來單月最低量，可見房市已逐漸降溫，央行調降不動產放款集中度的目標已有成效，因此此階段應會在既有政策上強化金檢，取代更嚴格的管制手段。
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