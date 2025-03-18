〈房產〉桃園機捷通車8年 青埔捷運住宅交易熱林口受青睞

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-18 15:36

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桃園機場捷運貫穿台北市、新北市與桃園市三直轄市，自 2017 年 3 月 2 日正式營運通車迄今已滿 8 年，帶動沿線新莊泰山地區、林口地區、青埔重劃區，以及中壢市區房市交易熱絡。房仲業者彙整機場捷運線 2024 年各站點 800 公尺內中古住宅交易價量，其中老街溪站周邊累計 351 戶交易最熱銷。

其次爲桃園青埔的體育園區站、高鐵桃園站分別以 252 戶、238 戶排名第 2、第 3。

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桃園機場捷運站點周邊房市交易最旺的是老街溪站，2024 年平均單價 29.2 萬元，平均總價 771 萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，老街溪站位於桃園市中壢區中心，房價相對親民，2 字頭房價也讓預算 1000 萬元內就有機會入手。未來機場捷運延伸至中壢站，交通機能預期將再進一步提升，增添房市利多。

位於青埔重劃區的體育園區站及高鐵桃園站，2024 年分別累計成交 252 戶及 238 戶，熱銷排名第 2 及第 3。陳金萍指出，近年青埔重劃區發展快速，政府及民間重大投資陸續到位，因此生活、商業機能顯著大幅成長，再加上機場捷運以及高鐵雙軌道的交通優勢，也吸引來自台北、新北、新竹等縣市民眾移居桃園青埔。近一年體育園區站中古住宅房價平均每坪 39.4 萬元，高鐵園區站平均單價 42.6 萬元。3 字頭、4 字頭的房價對於脫北購屋的民眾仍相當具有吸引力。

林口地區也是桃園機捷的房市熱區，其中體育大學站周邊 A7 重劃區討論度居高不下。2024 年房價平均每坪 37.5 萬元，累計成交 222 戶，排名第 4。陳金萍說明，體育大學站坐落桃園市龜山區，與新北市相鄰，周邊擁有眾多科技產業園區，就業機會豐富，吸引就業人口移入。而 3 字頭房價相比於周邊新莊、林口，可說是房價的凹陷區，加上行政院 TPASS 通勤月票上路後，大幅降低通勤費用，因此受到首購、通勤購屋民眾青睞。