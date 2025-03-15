〈美股盤後〉標普暴跌5兆美元市值後反彈 但周線連四黑

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-15 04:42

‌



市場擺脫貿易戰擔憂和消費者信心急劇下降影響，標準普爾 500 指數週五 (14 日) 反彈超 2%，創自去年 11 月以來最大單日漲幅。美債價格走升，黃金突破每盎司 3,000 美元。

標普市值 3 週內流失逾 5 兆美元後，該指數本週週線下滑，連續第四週收黑。

‌



美國政府關門的風險降低，參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默 (Chuck Schumer) 表態，他會放行眾議院已通過的共和黨所提、為期六個月的撥款法案。

關稅不確定性仍然存在，美國總統川普威脅對歐盟葡萄酒、香檳徵收 200% 關稅，並表示不會在貿易戰中「屈服」。加拿大新任總理卡尼稱，相信美加兩國可以找到雙贏的解決方案，但加國永遠不會成為美國的一州。

俄羅斯總統普丁原則上同意美 30 天停火協議，川普週五推文宣稱，俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭很有可能結束，他已請求普丁饒過「被包圍」的烏克蘭前線士兵的生命。

密西根大學消費者調查週五公布的初步數據顯示，美國的消費者信心指數從 2 月份的 64.7 暴跌至 2025 年 3 月的 57.9，為 2022 年 11 月以來的最低。

美股週五 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 674.62 點，或 1.66%，收 41,488.19 點。

那斯達克指數上漲 451.08 點，或 2.61%，收 17,754.09 點。

S&P 500 指數上漲 117.42 點，或 2.13%，收 5,638.94 點。

費城半導體指數上漲 145.55 點，或 3.27%，收 4,598.79 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 377.14 點，或 3.23%，收 12,057.17 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全體收紅。Meta (META-US) 上漲 2.96%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.82%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.68%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.58%%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.09%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.37%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.29%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 強漲 5.27% 至每股 121.67 美元。輝達執行長黃仁勳預計將在公司年度 GTC 會議公告有關下一代 AI GPU 平台 Rubin 的細節。

英特爾 (INTC-US) 揚升 1.48% 至每股 24.05 美元，並成為今年迄今表現最佳的晶片股，領漲 2025 年至今的費半指數。

特斯拉週五收紅 3.86% 至每股 249.98 美元，但本週仍下跌近 5%。有消息指出，為了重新奪回中國市占率，特斯拉 (TSLA-US) 正在上海開發其最暢銷的 Model Y 的低成本版本。

加拿大量子電腦開發商 D-Wave (QBTS-US) 猛升 46.89% 至每股 10.15 美元，連帶推動量子概念股急漲 。D-Wave 週四宣稱，其 Advantage2 量子電腦原型擊敗傳統電腦，實現「量子霸權」。

比特幣價格一度突破 8.5 萬美元大關，區塊鏈概念股走升，MicroStrategy (MSTR-US) 飛升 13.00%，Coinbase (COIN-US) 上漲 3.17%。

光纖網路產品供應商 Applied Optoelectronics (AAOI-US) 飆漲 39.32% 至每股 22.11 美元。根據最新協議，亞馬遜可以購買近 800 萬股 Applied Optoelectronics 的普通股。

華爾街分析

LPL Financial 技術策略師 Adam Turnquist 表示：「在短短數週內，整個市場從創紀錄高位跌入修正區。關稅不確定性被視為造成拋售主因，它還加劇了對經濟成長的擔憂。」

BMO 財富管理公司投資長 Yung-Yu Ma 表示：「市場正在努力思考，對於面臨關稅、財政支出削減以及可能疲軟的經濟數據等阻力的股市來說，公允價值究竟在哪裡。市場負面情緒正在積聚，因此持續數日的反彈可能很快就會到來。」

Janney Montgomery Scott 分析師 Dan Wantrobski 表示：「我們再次看到了一些超賣的反彈勢頭，幾乎每個人都想抄底，但目前的市場狀況並未從技術層面上顯示出任何真正的改善，目前市場處於賣超狀態。」